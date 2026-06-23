Meta lance ses lunettes connectées à 309 € avant l’arrivée d’Apple

Meta franchit une nouvelle étape dans le marché des lunettes intelligentes. L’entreprise vient de dévoiler ses premières lunettes connectées vendues sous sa propre marque, sans partenariat avec Ray-Ban ou Oakley. Le prix est très accessible, bien loin des Snap Specs (qui visent un autre public avec un produit entièrement autonome).

Trois nouveaux modèles

Adventurer et Fury : à 299 $ (309 €)

Starfire : à 399 $ (419 €), conçu en collaboration avec Kylie Jenner

Ces modèles sont 80 € moins chers que les Ray-Ban Meta Wayfarer de deuxième génération sortis l’année dernière. Ils sont fabriqués par Essilor Luxottica, mais entièrement conçus par Meta, avec le logo Meta bien visible. C'est la grande différence.

Design et fonctionnalités

En revanche, pas de surprise ici, nouveaux modèles conservent les caractéristiques principales des Ray-Ban Meta Gen 2 :

Caméra 12 mégapixels

Enregistrement vidéo en 3K

8 heures d’autonomie (40 heures avec l’étui)

5 microphones pour une meilleure qualité audio

Nouveautés notables :

Muse Spark, un nouveau modèle d’IA plus performant

14 nouvelles langues ajoutées pour la traduction en temps réel (total de 20 langues)

Fonction Dynamic Photo (prend plusieurs photos et choisit la meilleure)

Navigation pas-à-pas pour piétons directement dans les lunettes

Meilleur ajustement (coussinets de nez réglables, branches adaptables)

Le modèle Starfire se distingue avec une forme ovale plus fine, une pierre précieuse décorative, un nez en métal anti-maquillage et la voix IA de Kylie Jenner.

Concurrence directe avec Apple

Meta prépare clairement le terrain avant l’arrivée très attendue des lunettes Apple en 2027. Alex Himel, cadre chez Meta, a reconnu qu’Apple était un concurrent « redoutable » en matière de hardware et de design. Meta explore également la possibilité de lancer une version sans caméra (audio uniquement) pour baisser encore le prix et proposer de nouveaux designs.



Avec des prix plus agressifs et une gamme qui s’élargit, Meta accélère clairement dans le secteur des lunettes intelligentes. L’arrivée de modèles 100 % Meta à (presque) moins de 300 € rend la catégorie plus accessible et renforce sa position dominante avant l’entrée d’Apple sur ce marché en 2027.



Les lunettes sont disponibles dès aujourd’hui chez Meta, LensCrafters et d’autres partenaires.