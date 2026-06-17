Snap lance les lunettes AR autonomes Specs à 2 295 €

Snap vient de dévoiler Specs, ses nouvelles lunettes de réalité augmentée autonomes, les premières pour le grand public avec Meta et Apple en ligne de mire. Un produit très ambitieux après 11 ans de développement et plus de 3 milliards de dollars investis.

Caractéristiques principales des Specs

Prix : 2 195 $ (avec dépôt remboursable de 200 $) / 2 295 €

: 2 195 $ (avec dépôt remboursable de 200 $) / 2 295 € Champ de vision : 51° avec des affichages transparents LCoS

: 51° avec des affichages transparents LCoS Autonomie : jusqu’à 4 heures d’utilisation mixte + 4 recharges supplémentaires via l’étui

: jusqu’à 4 heures d’utilisation mixte + 4 recharges supplémentaires via l’étui Verres électrochromiques : passent du transparent au foncé selon la luminosité extérieure

: passent du transparent au foncé selon la luminosité extérieure IA visuelle intégrée : l’assistant peut voir ce que vous regardez, comme les futurs AirPods Ulra ou Apple Glass

: l’assistant peut voir ce que vous regardez, comme les futurs AirPods Ulra ou Apple Glass Fonctions : navigation, traduction en temps réel, navigation web, écrans virtuels

: navigation, traduction en temps réel, navigation web, écrans virtuels Processeurs : deux Snapdragon (un pour l’affichage, un pour la vision par ordinateur)

Les Specs sont fabriquées en polymère TR90 suisse (surnommé « titane plastique ») : très légères (132-136 g selon la taille 47 ou 52 mm) et disponibles en deux largeurs. Elles acceptent des verres correcteurs facilement interchangeables. Et franchement, elles sont tout à fait passe-partout !

L’IA visuelle au cœur du produit

Les Specs intègrent plusieurs caméras (deux couleurs haute résolution + deux infrarouges) et des capteurs pour offrir une compréhension contextuelle du monde réel. L’IA peut analyser ce que vous regardez pour fournir des informations, des aides ou des interactions. Elles ont des capacités proches du Vision Pro mais dans un objet quatre fois plus léger et deux fois moins cher. On a hâte de les tester !

Les usages

Les lunettes permettent de regarder des films, des vidéos ou des émissions de télévision, de projeter sur un écran, d’écrire sur un tableau blanc et d’utiliser les nombreuses lentilles Snapchat disponibles. Elles se connectent aussi à un ordinateur, un téléphone ou un système de jeu par USB-C pour servir d’écran.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a présenté les Specs à AWE USA 2026 et a illustré certaines expériences conçues par les développeurs avec le Lens Studio de Snap. Puisque les Specs peuvent exploiter des objectifs créés pour Snapchat, des possibilités existent déjà pour insérer des objets virtuels, jouer à des mini-jeux, recevoir de l’aide pour des projets personnels, et bien plus.

Lens Studio propose un développement structuré pour les lentilles, avec des intégrations pour Claude Code, Codex et Cursor. Les lentilles s’appuient sur des API d’OpenAI et Gemini afin de proposer des expériences de réalité augmentée avec IA.

Défis majeurs de l’IA visuelle que Snap doit relever

L’IA visuelle reste l’un des domaines les plus complexes de l’intelligence artificielle. Voici les principaux défis que Snap affronte avec les Specs :

Consommation énergétique : traiter de la vidéo en continu tout en maintenant une autonomie correcte (4 heures ici) est extrêmement difficile. La vision par ordinateur demande beaucoup de puissance.

: traiter de la vidéo en continu tout en maintenant une autonomie correcte (4 heures ici) est extrêmement difficile. La vision par ordinateur demande beaucoup de puissance. Précision et fiabilité en environnement réel : la lumière changeante, les mouvements, les occlusions et les conditions extérieures compliquent énormément la reconnaissance d’objets.

: la lumière changeante, les mouvements, les occlusions et les conditions extérieures compliquent énormément la reconnaissance d’objets. Confidentialité et acceptabilité sociale : les caméras toujours actives posent des questions éthiques. Snap a prévu un voyant lumineux pour signaler l’enregistrement, mais cela reste un point sensible.

: les caméras toujours actives posent des questions éthiques. Snap a prévu un voyant lumineux pour signaler l’enregistrement, mais cela reste un point sensible. Latence et performances : pour que l’expérience soit fluide (navigation, traduction, overlays), l’IA doit traiter les images en temps réel avec une latence très faible.

: pour que l’expérience soit fluide (navigation, traduction, overlays), l’IA doit traiter les images en temps réel avec une latence très faible. Coût de développement : plus de 3 milliards de dollars et 11 ans de R&D montrent à quel point il est cher et long de créer des modèles de vision robustes et efficaces.

: plus de 3 milliards de dollars et 11 ans de R&D montrent à quel point il est cher et long de créer des modèles de vision robustes et efficaces. Chauffe et confort : combiner processeurs puissants et port longue durée dans un format lunettes reste un défi technique majeur.

Positionnement concurrentiel

Snap arrive sur le marché avant Apple. Les futures Apple Glass (avec affichage) ne sont pas attendues avant plusieurs années, tandis que les premiers AirPods avec caméras d’Apple sont prévus fin 2027.

Les Specs sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et sortiront cet automne aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Qu’en pensez-vous ? Top ou flop pour ces Specs à plus de 2 000 € ? L’IA visuelle dans des lunettes est-elle prête selon vous ?