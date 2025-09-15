Snap OS 2.0 : une nouvelle ère pour les Spectacles avant leur sortie en 2026

Snap dévoile Snap OS 2.0, une mise à jour majeure de son système pour les Spectacles. Plus fluide et immersive, elle prépare la sortie publique des lunettes en 2026, avec l’ambition de transformer ces dernières en véritables ordinateurs portatifs dédiés à la réalité augmentée.

Snap OS 2.0 : une nouvelle interface dédiée à la réalité augmentée

Un an après la présentation de la cinquième génération de Spectacles, Snap dévoile Snap OS 2.0, une mise à jour majeure qui prépare la sortie publique des Snap Spectacles AR (Specs) prévue en 2026. Ce système d’exploitation transforme les lunettes en véritables ordinateurs portatifs, permettant de naviguer sur le web, profiter de contenus et interagir avec le monde grâce à la voix et aux gestes, sans dépendre d’un smartphone.

Snap OS 2.0 introduit Browser, un navigateur rapide, économe en énergie et pensé pour la réalité augmentée. Son interface minimaliste inclut widgets et favoris, et il est possible de dicter une URL ou de redimensionner les fenêtres, comme sur un ordinateur.

La nouvelle Lens Spotlight projette des vidéos et contenus dans l’espace 3D, mains libres et sans téléphone. Le champ de vision vertical des Spectacles est idéal pour les formats courts, avec la possibilité de fixer Spotlight ou de le laisser suivre vos mouvements. La Gallery Lens offre une interface immersive pour parcourir et partager facilement ses souvenirs. Avec le Mode Voyage, le contenu AR reste stable même en avion, train ou voiture.

Une toute nouvelle paire de lunettes connectées en 2026

Snap prépare le lancement de nouvelles Specs, des lunettes connectées légères et immersives, prévu pour 2026. Véritable “ordinateur porté”, cet appareil se présente comme des lunettes à verres transparents (see-thru lenses) intégrant une IA avancée qui comprend le monde réel autour de l’utilisateur. Avec les Specs, Snap vise à mêler le numérique et le physique, proposant non seulement du streaming, de la navigation ou du contenu immersif, mais aussi des interactions en réalité augmentée, des activités partagées avec des amis, ou encore une assistance intelligente dans l’environnement 3D.

Du côté des développeurs, c’est aussi un écosystème riche qui se construit : Snap OS sera équipé d’API pour la profondeur, la génération d’objets 3D en temps réel (Snap3D), la reconnaissance vocale multilingue, ainsi que d’outils pour des expériences localisées (tours guidés, visites de musées, etc.). De plus, la navigation AR via WebXR sera prise en charge, et la manière dont l’IA peut interagir avec ce que l’on voit, dit ou entend devient centrale.

Un marché en pleine ébullition

Le domaine des lunettes connectées et de la réalité augmentée est au cœur de nombreuses attentes. Si Snap mise sur ses Spectacles pour se faire une place, Apple est très attendu avec un futur produit qui pourrait bouleverser le marché, tandis que Meta, déjà bien implanté avec ses casques et ses projets de lunettes AR, reste un concurrent majeur. L’arrivée de Snap OS 2.0 montre que la bataille pour devenir le leader de ce secteur ne fait que commencer.