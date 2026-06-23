🔥 Les meilleures offres du Prime Day 2026 sur les produits Apple
- Alban Martin
- Il y a 45 min (Màj À l'instant)
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Le Prime Day 2026 d'Amazon est arrivé et, grande première, durera quatre jours, jusqu'à ce vendredi 26 juin. Comme chaque année, le Prime Day propose aux acheteurs une vaste sélection d'offres sur Amazon pour les membre "Prime", avec des prix parfois très bas sur les produits Apple.
Une bonne idée pour les cadeaux
Si vous cherchez à faire de bonnes affaires sans trop dépenser, on a sélectionné pour vous des produits Apple, mais aussi d'autres surprises. De quoi faire un joli cadeau, pour un proche, pour soi-même ou pour préparer la rentrée.
iPhone 17, iPad Pro M4, MacBook Air M4, AirTags, Apple Watch, Beats et autres PS5 sont à prix cassé. Mais aussi des coques, des chargeurs, des écrans portables et plus encore.
Les meilleures offres Prime 2026
Vous cherchez à vous faire plaisir sans trop dépenser ? La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une petite sélection des produits high-tech à ne pas manquer, Apple en tête.
Promos Apple
|iPhone 17
L'iPhone 17 d'Apple est le meilleur rapport qualité / prix de la gamme : écran 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz), Puce A19, Caméra avant Center Stage, Meilleure résistance aux rayures, Autonomie d’une journée, IA, jeux AAA et plus encore.
Prix : disponible à 849 € au lieu de 969 €
|iPhone Air
L'iPhone Air d'Apple est le plus fin et léger des iPhone modernes, avec un écran 6,5 pouces avec ProMotion (120 Hz), Puce A19 Pro, Caméra avant Center Stage, Appareil photo arrière unique avec zoom 2x, autonomie d’une journée, IA, jeux AAA et plus encore.
Prix : disponible à 845 € au lieu de 1229 € (l'offre du JOUR à -31 %)
|iPhone 17e
L’iPhone 17e, optimisé pour Apple Intelligence, intègre la puce A19, un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec Ceramic Shield et Face ID, une caméra Fusion 48 Mpx avec téléobjectif 2x, une caméra avant 12 Mpx, 5G et autre, le tout dans un design robuste. C'est le choix de la raison pour 90 % des utilisateurs.
Prix : disponible à 699 € au lieu de 719 €
|Coques pour iPhone Air / iPhone 17
Le Bumper Apple pour iPhone Air, en polycarbonate renforcé bleu clair, protège les bords tout en épousant le design fin de l’appareil, avec des boutons réactifs. Il offre deux points de fixation pour une bandoulière, permettant un port mains libres.
On trouve aussi les coques Apple MagSafe pour iPhone Air et iPhone 17 Pro.
Prix : Bumper iPhone Air disponible à 36 € au lieu de 45€
Prix : Coque iPhone Air disponible à 47 € au lieu de 59€
Prix : Coque iPhone 17 Pro disponible à 49 € au lieu de 59€
|AirPods Pro 3 avec boîtier de charge USB-C
Les AirPods Pro 3, équipés de la puce H2 d'Apple, offrent des performances audio améliorées, avec une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de qualité supérieure, la détection de la fréquence cardiaque, et une autonomie prolongée. Sans oublier les fonctions d'aide auditive et de traduction en temps réel.
Prix : disponible à 178 € au lieu de 249€
|AirPods 4
Les AirPods 4 d'Apple, également avec la puce H2, offre une qualité audio sans précédent pour des écouteurs non intra. Ils proposent tout le raffinement d'Apple avec l'audio spatial personnalisé, la résistance à la transpiration et l’eau, un boîtier de charge USB-C et jusqu’à 24 h d’autonomie.
Prix : disponible à 103 € au lieu de 149€
|AirPods 4 (ANC)
Les AirPods 4 (ANC, Active Noise Cancelation) d'Apple, également avec la puce H2, offre une qualité audio sans précédent pour des écouteurs non invasifs. Ils proposent tout le raffinement d'Apple avec l'audio spatial personnalisé, la réduction de bruit la résistance à la transpiration et l’eau, un boîtier de charge USB-C et jusqu’à 24 h d’autonomie
Prix : disponible à 141 € au lieu de 199€
|MacBook Air M4 15 pouces
Le MacBook Air avec son grand écran 15 pouces et sa puce M4 offre des performances incroyables, une autonomie allant jusqu’à 18 heures, un écran Liquid Retina spectaculaire, et Apple Intelligence pour travailler et jouer partout, avec une connectivité avancée et un design ultra-portable.
Prix : disponible à 999 € au lieu de 1269€
|MacBook Neo A18 Pro
Le MacBook Neo 13″ avec puce A18 Pro est conçu pour l’IA et Apple Intelligence. Il offre un écran Liquid Retina, mémoire unifiée 8 Go, SSD 256 Go, Caméra FaceTime HD 1080p. Le meilleur rapport qualité / prix du constructeur et même du marché.
Prix : disponible à 654 € au lieu de 699€
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iPad mini 7
L’Apple iPad Mini (2024) offre un écran Liquid Retina 8,3 pouces, une puce A17 Pro puissante, 128 Go de stockage, une connectivité Wi-Fi 6E, des caméras 12 Mpx avec Cadre centré, et une compatibilité avec l’Apple Pencil Pro pour une expérience ultra-portable. Avec iPadOS, une autonomie d’une journée et un Smart Folio, il excelle en productivité, création et connectivité rapide via USB-C.
Prix : disponible à 521 € au lieu de 609€
|iPad 11
L’iPad 11e génération, lancé en mars 2025 et doté de la puce A16, d’un écran Liquid Retina, d’une connectivité Wi-Fi 6 rapide, d’un connecteur USB-C, d’iPadOS, et compatible avec l’Apple Pencil et le Magic Keyboard Folio, offre des performances exceptionnelles, un stockage de 128 Go de base (jusqu’à 512 Go), 6 Go de RAM, et une polyvalence pour la créativité, le travail et le divertissement avec Touch ID pour un déverrouillage et des paiements sécurisés.
Prix : disponible à 359€ au lieu de 409€
|iPad Air M4
L’iPad Air 11 pouces 2026, équipé de la puce M4 et d’Apple Intelligence, offre des performances exceptionnelles, un écran Liquid Retina, des caméras 12 Mpx avant / arrière, le Wi-Fi 67 Touch ID et une autonomie d’une journée. Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, il excelle en productivité et création avec iPadOS 26.
Prix : disponible à 619 € au lieu de 719€
|iPad Pro M5
L’iPad Pro 11 (M5) offre une expérience exceptionnelle avec son écran Ultra Retina XDR, la puce M5 ultra-puissante, une caméra avant et arrière 12 Mpx, un scanner LiDAR, et une connectivité Wi-Fi 7, le tout dans un design fin et léger avec une autonomie d’une journée. Compatible avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard, il excelle en productivité et créativité grâce à iPadOS, un stockage de 256 Go (jusqu’à 2 To), et des fonctionnalités avancées comme le multitâche et la réalité augmentée.
Prix : disponible à 1029 € au lieu de 1219€ (avec coupon)
|Apple Pencil Pro
L'Apple Pencil Pro pour iPad Pro offre une expérience premium pour dessiner, prendre des notes ou annoter des documents. Il se fixe magnétiquement à l'iPad Pro et se recharge sans fil, toujours prêt à l'emploi. L’Apple Pencil Pro est compatible avec l’iPad Pro 13 pouces (M4), l’iPad Pro 11 pouces (M4), l’iPad Air 13 pouces (M2), l’iPad Air 11 pouces (M2) et l’iPad mini (A17 Pro).
Prix : disponible à 109 € au lieu de 149€
|AirTags 2 (2026)
L’AirTag 2 permet de localiser facilement objets, proches ou appareils via l’app Localiser, avec une configuration instantanée, un haut-parleur pour émettre un son, la technologie Ultra Wideband pour une localisation précise, le mode Perdu, et un réseau sécurisé et anonyme composé de millions d’appareils Apple.
Prix : disponible à 21 € au lieu de 35 €
|Apple Watch SE 3
L'Apple Watch SE 3 [GPS 40 mm] est une montre connectée avec moniteur activité / sommeil / fréquence Cardiaque, écran toujours activé et plus encore pour suivre sa santé et ses activités sportives.
Prix : disponible à 236 € au lieu de 269 €
|Apple Watch Series 11
L’Apple Watch Series 11 reprend les caractéristiques de la Series 10 comme un écran Retina plus grand, un design plus fin, et des fonctionnalités avancées de santé comme l’ECG, le suivi du sommeil avec détection d’apnée, et des notifications de fréquence cardiaque. Elle excelle dans le suivi multisport, la connectivité (Bluetooth, Wi-Fi), et propose des fonctions de sécurité innovantes comme la détection des chutes et des accidents, avec une résistance à l’eau et à la poussière. Elle améliore l'autonomie et surveille l'hypertension.
Prix : disponible à 335 € au lieu de 449 €
|Apple Watch Ultra 3
L’Apple Watch Ultra 3 est une montre de sport et d’aventure robuste en titane, offrant des fonctionnalités avancées pour le running, le cyclisme, la randonnée, la plongée, avec un GPS double fréquence précis, des communications satellite, un écran Retina lumineux, une autonomie jusqu’à 72 heures, et des outils de santé, de sécurité et de navigation performants.
Prix : disponible à 799€ au lieu de 899 €
|Apple Studio Display (2025)
Écran Retina 5K de 27 pouces immersif avec 600 nits de luminosité, prise en charge d’un milliard de couleurs et large gamme de couleurs (P3)
Caméra ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré pour des appels vidéo et trois micros de qualité studio. Système à six haut‑parleurs avec audio spatial. Un port Thunderbolt 3, trois ports USB‑C
Prix : disponible à 1149 € au lieu de 1649 €
Promos Geek
|Écran LG Gram +View 16 pouces
L'écran portable LG Gram +View 16MR70, un moniteur QHD+ (2560x1600) de 16 pouces pesant 670g, dispose d'une dalle IPS couvrant 99% du DCI-P3. Il inclut un étui magnétique servant de support et une connexion USB-C (45W) pour une alimentation facile. Parfait comme écran secondaire pour un Mac Mini ou autres mini-PC, il est léger, facile à transporter et offre une résolution claire et précise.
Prix : disponible à 262 € au lieu de 329 €
|Razer Kishi V2
La Razer Kishi V2 USB-C est une manette de jeu mobile pour iPhone 15 (et supérieur) et Android (Android 12+), offrant des commandes de qualité console avec boutons méca-tactiles, sticks analogiques, faible latence, charge passthrough et prise audio 3,5 mm, compatible avec le streaming de jeux PC/console via des applications comme Razer Nexus. Son design extensible assure une compatibilité universelle, avec des fonctionnalités de personnalisation, d'enregistrement de gameplay et un mode manette virtuelle pour remapper les commandes tactiles.
Prix : disponible à 52 € au lieu de 99 €
|GameSir G8 Plus
La GameSir G8 Plus est une manette Bluetooth universelle compatible avec iOS, Android, Nintendo Switch et tablettes, grâce à son design télescopique (110-215 mm). Elle offre des joysticks et gâchettes à effet Hall pour une précision et durabilité optimales, un gyroscope 6 axes, des vibrations doubles, une autonomie via deux batteries 500 mAh et un confort type console, idéale pour les jeux comme Minecraft, Genshin Impact ou Call of Duty Mobile.
Prix : disponible à 62 € au lieu de 89 €
|Ancvet dongle CarPlay sans fil 2026
L’adaptateur Ancvet CarPlay/Android Auto sans fil est un petit dongle USB Plug & Play ultra-compact qui transforme le CarPlay ou Android Auto filaire d’origine en version sans fil. Il se connecte automatiquement au démarrage après une première association Bluetooth, offre une connexion stable grâce au Wi-Fi double bande (2,4 + 5 GHz), et est compatible avec la plupart des voitures à partir de 2016, iPhone (iOS 10+) et smartphones Android. Idéal pour une installation discrète et une utilisation fluide (navigation, musique, appels) avec un bon système anti-surchauffe.
Prix : disponible à 28,99 € au lieu de 89,99€
|Bolvunes Batterie MagSafe Qi2 ultra slim
La batterie externe Bolvunes 5000 mAh MagSafe est une power bank ultra-mince (seulement 0,99 cm d’épaisseur) et légère, compatible iPhone 12 à 17, qui se fixe magnétiquement et permet une charge sans fil rapide jusqu’à 15W Qi2. Elle offre un affichage LED numérique, une charge rapide (0 à 30 % en 30 min sur iPhone 17 Pro Max), une entrée USB-C 20W pour recharger la batterie elle-même, et une protection complète de sécurité, idéale pour un usage quotidien en voyage ou au quotidien.
Prix : disponible à 22,99€ au lieu de 25,99€
|LISEN Batterie Externe ultra fine 5 000 mAh
La batterie LISEN MagSafe de 5 000 mAh, ultra-fine (0,8 cm) en alliage d’aluminium, offre une charge rapide USB-C (18 W) et sans fil (7,5 W), un design élégant et résistant, idéal pour une recharge quotidienne, malgré une légère chauffe et l’absence de charge Qi2.
Prix : disponible à 37,99€ au lieu de 38,99€
|Tile Mate (2024)
Le Tile Mate est un traqueur d'objets polyvalent, principal concurrent de l'AirTag d'Apple. Il permet de retrouver facilement des objets du quotidien comme les clés ou les sacs, grâce à une application disponible sur Android et iOS.
Prix : disponible à 23,99€ au lieu de 24,99€
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Echo Dot 5 Gen
Enceinte Echo Dot (5e génération) | Avec Alexa et un tas de services à connecter.
Prix : disponible à 29,99€ au lieu de 69,99€
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Porte Clé Compatible avec AirTag
Ce porte-clé compatible AirTag est fabriqué en silicone de haute qualité, durable et non toxique, offrant une protection efficace contre les rayures et les chocs. Il permet d'accrocher facilement l'AirTag à des objets comme un collier de chien, des clés ou des bagages, facilitant leur suivi.
Prix : disponible à 8,99€ au lieu de 9,99€
|Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit
Le casque sans fil Bose QuietComfort combine réduction de bruit active/passive, modes Quiet et Aware, égaliseur réglable, 24h d’autonomie, charge rapide, connexion multipoint et confort optimal.
Prix : disponible à 179,95€ au lieu de 359,99€
|Beats Solo 4
Le Beats Solo 4 offre un son puissant avec audio spatial personnalisé, une autonomie de 50 heures, un design ultraléger et confortable, et une compatibilité Apple/Android, en noir mat.
Prix : disponible à 115 € au lieu de 229,99€
|Beats Studio Pro
Le Beats Studio Pro offre un son immersif avec réduction active du bruit, audio spatial personnalisé, et audio Lossless via USB-C, avec une compatibilité optimisée pour Apple et Android. Avec jusqu'à 40 heures d'autonomie, une charge rapide de 10 minutes pour 4 heures d'écoute, et des micros à ciblage vocal, il garantit une expérience d'écoute et des appels d'une grande clarté.
Prix : disponible à 195,99€ au lieu de 359,99€
|Powerbeats Pro 2
Les Beats Powerbeats Pro 2, écouteurs Bluetooth sans fil en obsidienne, offrent une suppression active du bruit, un suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, une résistance IPX4 et jusqu’à 45 heures d’autonomie avec un étui de charge compact compatible Qi. Conçus pour le sport avec un confort optimisé, ils intègrent la puce Apple H2 pour une connectivité fluide, un son immersif avec égalisation adaptative et une compatibilité Apple et Android, incluant Siri, l’Audio spatial et des micros avancés pour des appels clairs.
Prix : disponible à 199 € au lieu de 299,99€
|Belkin BoostCharge Socle de Recharge 3-en-1 aimanté et Pliable Qi2
Cette station de charge compatible Qi2 offre une recharge rapide jusqu'à 15 W pour iPhone et appareils compatibles Qi2, deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Elle permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, avec une LED indiquant l'état de recharge des AirPods. Le chargeur prend en charge le mode veille d'Apple et est livré avec un adaptateur secteur de 36 W et un câble USB-C.
Prix : disponible à 57,99€ au lieu de 119,99€
|Netatmo - Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent
Ce détecteur de monoxyde de carbone connecté surveille en temps réel les émissions de monoxyde de carbone provenant de vos appareils à combustion. Il émet une alarme sonore de 85 dB et envoie une notification sur smartphone en cas de danger. Il dispose d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans et d'une fonction Auto-Test qui vérifie l'état du détecteur. Facile à installer, il fonctionne de manière autonome sans besoin d'une box domotique et est compatible avec HomeKit.
Prix : disponible à 66,99€ au lieu de 99,99€
|SATECHI Support de Chargement sans Fil Magnétique2-en-1 en Aluminium
Ce support 2-en-1 offre une recharge magnétique sans fil pour iPhone (7.5W) et un coussin de charge pour AirPods Pro (5W). Il permet de maintenir l'iPhone de manière surélevée, avec un support ajustable pour une utilisation mains libres. Le tapis de charge inclut une rainure pour sécuriser les AirPods et éviter les glissements.
Prix : disponible à 52,99€ au lieu de 69,99€
|Balance Withings Body Smart
Balance connectée avec composition corporelle avancée (Poids, Masse grasse/Musculaire/Osseuse, Eau, Indice de graisse viscérale), pèse personne WiFi et Bluetooth avec application pour le suivi sur la durée.
Prix : disponible à 78,95€ au lieu de 99,95€
|PlayStation 5 Digitale
La PlayStation 5 Édition Numérique, sans lecteur Blu-Ray, offre une immersion exceptionnelle avec un SSD ultra-rapide, le Ray Tracing, la 4K/8K, l’audio 3D Tempest, une manette DualSense à retour haptique, et une interface utilisateur intuitive, dans un design blanc compact de 2,6 kg.
Prix : disponible à 499,99€ au lieu de 599,99€
|XIAOMI TV F Pro 75
La télévision XIAOMI TV F Pro 75" offre une qualité d'image QLED 4K UHD avec HDR10+, Mode Filmmaker, et des couleurs éclatantes grâce à la technologie Quantum Dot, complétée par une fréquence de 120 Hz en mode Game Boost et la technologie MEMC. Intégrant Fire TV, Alexa pour le contrôle vocal et AirPlay, elle permet un accès facile à des milliers d'applications et une diffusion fluide depuis les appareils Apple.
Prix : disponible à 499 € au lieu de 699,99€
|XIAOMI Robot Vacuum X20+
Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est un aspirateur robot haut de gamme avec station tout-en-un qui vide automatiquement le bac à poussière (jusqu’à 75 jours sans intervention), lave et sèche les serpillères rotatives, et gère des réservoirs d’eau de 4 L permettant jusqu’à 280 m² de lavage. Il offre une puissante aspiration de 6000 Pa, une navigation LiDAR précise, la technologie d’évitement d’obstacles S-Cross à 360°, des serpillères rotatives à 180 tr/min avec relevage automatique sur tapis, et un contrôle complet via l’application Xiaomi Home (programmation, zones interdites, modes mixtes).
Prix : disponible à 265 € au lieu de 399€
|Barre de son Sonos Beam 2
La Sonos Beam (Gen 2) offre un son surround 3D avec Dolby Atmos, des basses puissantes et des dialogues clairs, controllable via l’application Sonos, Apple AirPlay 2, ou la commande vocale, avec une installation simple en Wi-Fi. Elle permet de diffuser musique, podcasts et livres audio, et s’intègre facilement à un système Sonos multiroom pour une expérience audio évolutive.
Prix : disponible à 365 € au lieu de 499€
|Imprimante HP Smart Tank Plus 570
La HP Smart Tank Plus 570 est une imprimante tout-en-un à jet d'encre couleur, idéale pour les professionnels et le télétravail, offrant une impression, numérisation et photocopie à grande vitesse avec 3 ans d'encre inclus. Elle permet une recharge facile et propre, une connectivité Wi-Fi double bande, et une gestion via l'application HP Smart pour une productivité accrue depuis smartphones, tablettes ou cloud.
Prix : disponible à 209 € au lieu de 369€
|AirFly Pro 2
L'AirFly Pro 2 transforme toute prise casque en émetteur/récepteur Bluetooth 5.3, permettant de diffuser du son sans fil vers deux paires d'écouteurs simultanément, idéal pour partager films, musique ou jeux en voyage. Avec une autonomie de plus de 25 heures, une qualité audio supérieure via aptX HD Adaptive et une connexion stable, il offre une expérience d'écoute immersive pour avions, salles de sport ou voitures.
Prix : disponible à 67 € au lieu de 79€
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