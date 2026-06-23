🔥 Les meilleures offres du Prime Day 2026 sur les produits Apple

Écran LG Gram +View 16 pouces



L'écran portable LG Gram +View 16MR70, un moniteur QHD+ (2560x1600) de 16 pouces pesant 670g, dispose d'une dalle IPS couvrant 99% du DCI-P3. Il inclut un étui magnétique servant de support et une connexion USB-C (45W) pour une alimentation facile. Parfait comme écran secondaire pour un Mac Mini ou autres mini-PC, il est léger, facile à transporter et offre une résolution claire et précise.



Prix : disponible à 262 € au lieu de 329 €

Razer Kishi V2



La Razer Kishi V2 USB-C est une manette de jeu mobile pour iPhone 15 (et supérieur) et Android (Android 12+), offrant des commandes de qualité console avec boutons méca-tactiles, sticks analogiques, faible latence, charge passthrough et prise audio 3,5 mm, compatible avec le streaming de jeux PC/console via des applications comme Razer Nexus. Son design extensible assure une compatibilité universelle, avec des fonctionnalités de personnalisation, d'enregistrement de gameplay et un mode manette virtuelle pour remapper les commandes tactiles.



Prix : disponible à 52 € au lieu de 99 €

GameSir G8 Plus



La GameSir G8 Plus est une manette Bluetooth universelle compatible avec iOS, Android, Nintendo Switch et tablettes, grâce à son design télescopique (110-215 mm). Elle offre des joysticks et gâchettes à effet Hall pour une précision et durabilité optimales, un gyroscope 6 axes, des vibrations doubles, une autonomie via deux batteries 500 mAh et un confort type console, idéale pour les jeux comme Minecraft, Genshin Impact ou Call of Duty Mobile.



Prix : disponible à 62 € au lieu de 89 €

Ancvet dongle CarPlay sans fil 2026



L’adaptateur Ancvet CarPlay/Android Auto sans fil est un petit dongle USB Plug & Play ultra-compact qui transforme le CarPlay ou Android Auto filaire d’origine en version sans fil. Il se connecte automatiquement au démarrage après une première association Bluetooth, offre une connexion stable grâce au Wi-Fi double bande (2,4 + 5 GHz), et est compatible avec la plupart des voitures à partir de 2016, iPhone (iOS 10+) et smartphones Android. Idéal pour une installation discrète et une utilisation fluide (navigation, musique, appels) avec un bon système anti-surchauffe.



Prix : disponible à 28,99 € au lieu de 89,99€

Bolvunes Batterie MagSafe Qi2 ultra slim



La batterie externe Bolvunes 5000 mAh MagSafe est une power bank ultra-mince (seulement 0,99 cm d’épaisseur) et légère, compatible iPhone 12 à 17, qui se fixe magnétiquement et permet une charge sans fil rapide jusqu’à 15W Qi2. Elle offre un affichage LED numérique, une charge rapide (0 à 30 % en 30 min sur iPhone 17 Pro Max), une entrée USB-C 20W pour recharger la batterie elle-même, et une protection complète de sécurité, idéale pour un usage quotidien en voyage ou au quotidien.



Prix : disponible à 22,99€ au lieu de 25,99€

LISEN Batterie Externe ultra fine 5 000 mAh



La batterie LISEN MagSafe de 5 000 mAh, ultra-fine (0,8 cm) en alliage d’aluminium, offre une charge rapide USB-C (18 W) et sans fil (7,5 W), un design élégant et résistant, idéal pour une recharge quotidienne, malgré une légère chauffe et l’absence de charge Qi2.



Prix : disponible à 37,99€ au lieu de 38,99€

Tile Mate (2024)



Le Tile Mate est un traqueur d'objets polyvalent, principal concurrent de l'AirTag d'Apple. Il permet de retrouver facilement des objets du quotidien comme les clés ou les sacs, grâce à une application disponible sur Android et iOS.



Prix : disponible à 23,99€ au lieu de 24,99€



Echo Dot 5 Gen



Enceinte Echo Dot (5e génération) | Avec Alexa et un tas de services à connecter.



Prix : disponible à 29,99€ au lieu de 69,99€



Porte Clé Compatible avec AirTag



Ce porte-clé compatible AirTag est fabriqué en silicone de haute qualité, durable et non toxique, offrant une protection efficace contre les rayures et les chocs. Il permet d'accrocher facilement l'AirTag à des objets comme un collier de chien, des clés ou des bagages, facilitant leur suivi.



Prix : disponible à 8,99€ au lieu de 9,99€

Bose QuietComfort SC Casque sans Fil à réduction de Bruit





Le casque sans fil Bose QuietComfort combine réduction de bruit active/passive, modes Quiet et Aware, égaliseur réglable, 24h d’autonomie, charge rapide, connexion multipoint et confort optimal.



Prix : disponible à 179,95€ au lieu de 359,99€

Beats Solo 4



Le Beats Solo 4 offre un son puissant avec audio spatial personnalisé, une autonomie de 50 heures, un design ultraléger et confortable, et une compatibilité Apple/Android, en noir mat.



Prix : disponible à 115 € au lieu de 229,99€

Beats Studio Pro



Le Beats Studio Pro offre un son immersif avec réduction active du bruit, audio spatial personnalisé, et audio Lossless via USB-C, avec une compatibilité optimisée pour Apple et Android. Avec jusqu'à 40 heures d'autonomie, une charge rapide de 10 minutes pour 4 heures d'écoute, et des micros à ciblage vocal, il garantit une expérience d'écoute et des appels d'une grande clarté.



Prix : disponible à 195,99€ au lieu de 359,99€

Powerbeats Pro 2



Les Beats Powerbeats Pro 2, écouteurs Bluetooth sans fil en obsidienne, offrent une suppression active du bruit, un suivi de la fréquence cardiaque en temps réel, une résistance IPX4 et jusqu’à 45 heures d’autonomie avec un étui de charge compact compatible Qi. Conçus pour le sport avec un confort optimisé, ils intègrent la puce Apple H2 pour une connectivité fluide, un son immersif avec égalisation adaptative et une compatibilité Apple et Android, incluant Siri, l’Audio spatial et des micros avancés pour des appels clairs.



Prix : disponible à 199 € au lieu de 299,99€

Belkin BoostCharge Socle de Recharge 3-en-1 aimanté et Pliable Qi2



Cette station de charge compatible Qi2 offre une recharge rapide jusqu'à 15 W pour iPhone et appareils compatibles Qi2, deux fois plus rapide que les chargeurs classiques. Elle permet de recharger simultanément un iPhone, une Apple Watch et des AirPods, avec une LED indiquant l'état de recharge des AirPods. Le chargeur prend en charge le mode veille d'Apple et est livré avec un adaptateur secteur de 36 W et un câble USB-C.



Prix : disponible à 57,99€ au lieu de 119,99€

Netatmo - Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent



Ce détecteur de monoxyde de carbone connecté surveille en temps réel les émissions de monoxyde de carbone provenant de vos appareils à combustion. Il émet une alarme sonore de 85 dB et envoie une notification sur smartphone en cas de danger. Il dispose d'une batterie d'une durée de vie de 10 ans et d'une fonction Auto-Test qui vérifie l'état du détecteur. Facile à installer, il fonctionne de manière autonome sans besoin d'une box domotique et est compatible avec HomeKit.



Prix : disponible à 66,99€ au lieu de 99,99€

SATECHI Support de Chargement sans Fil Magnétique2-en-1 en Aluminium



Ce support 2-en-1 offre une recharge magnétique sans fil pour iPhone (7.5W) et un coussin de charge pour AirPods Pro (5W). Il permet de maintenir l'iPhone de manière surélevée, avec un support ajustable pour une utilisation mains libres. Le tapis de charge inclut une rainure pour sécuriser les AirPods et éviter les glissements.



Prix : disponible à 52,99€ au lieu de 69,99€

Balance Withings Body Smart



Balance connectée avec composition corporelle avancée (Poids, Masse grasse/Musculaire/Osseuse, Eau, Indice de graisse viscérale), pèse personne WiFi et Bluetooth avec application pour le suivi sur la durée.



Prix : disponible à 78,95€ au lieu de 99,95€

PlayStation 5 Digitale



La PlayStation 5 Édition Numérique, sans lecteur Blu-Ray, offre une immersion exceptionnelle avec un SSD ultra-rapide, le Ray Tracing, la 4K/8K, l’audio 3D Tempest, une manette DualSense à retour haptique, et une interface utilisateur intuitive, dans un design blanc compact de 2,6 kg.



Prix : disponible à 499,99€ au lieu de 599,99€

XIAOMI TV F Pro 75



La télévision XIAOMI TV F Pro 75" offre une qualité d'image QLED 4K UHD avec HDR10+, Mode Filmmaker, et des couleurs éclatantes grâce à la technologie Quantum Dot, complétée par une fréquence de 120 Hz en mode Game Boost et la technologie MEMC. Intégrant Fire TV, Alexa pour le contrôle vocal et AirPlay, elle permet un accès facile à des milliers d'applications et une diffusion fluide depuis les appareils Apple.



Prix : disponible à 499 € au lieu de 699,99€

XIAOMI Robot Vacuum X20+



Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ est un aspirateur robot haut de gamme avec station tout-en-un qui vide automatiquement le bac à poussière (jusqu’à 75 jours sans intervention), lave et sèche les serpillères rotatives, et gère des réservoirs d’eau de 4 L permettant jusqu’à 280 m² de lavage. Il offre une puissante aspiration de 6000 Pa, une navigation LiDAR précise, la technologie d’évitement d’obstacles S-Cross à 360°, des serpillères rotatives à 180 tr/min avec relevage automatique sur tapis, et un contrôle complet via l’application Xiaomi Home (programmation, zones interdites, modes mixtes).



Prix : disponible à 265 € au lieu de 399€

Barre de son Sonos Beam 2



La Sonos Beam (Gen 2) offre un son surround 3D avec Dolby Atmos, des basses puissantes et des dialogues clairs, controllable via l’application Sonos, Apple AirPlay 2, ou la commande vocale, avec une installation simple en Wi-Fi. Elle permet de diffuser musique, podcasts et livres audio, et s’intègre facilement à un système Sonos multiroom pour une expérience audio évolutive.



Prix : disponible à 365 € au lieu de 499€

Imprimante HP Smart Tank Plus 570



La HP Smart Tank Plus 570 est une imprimante tout-en-un à jet d'encre couleur, idéale pour les professionnels et le télétravail, offrant une impression, numérisation et photocopie à grande vitesse avec 3 ans d'encre inclus. Elle permet une recharge facile et propre, une connectivité Wi-Fi double bande, et une gestion via l'application HP Smart pour une productivité accrue depuis smartphones, tablettes ou cloud.



Prix : disponible à 209 € au lieu de 369€