La France introduit l’intelligence artificielle au lycée dès 2027

À l’heure où l’intelligence artificielle s’impose dans le quotidien des jeunes, la France franchit une nouvelle étape dans l’éducation au numérique. Dès la rentrée 2027, tous les élèves de seconde bénéficieront d’un enseignement dédié à l’IA, avec l’ambition de leur donner les outils nécessaires pour comprendre, questionner et utiliser ces technologies de manière éclairée.

L'IA s'invite au lycée : dès 2027, une heure par semaine pour comprendre les algorithmes

La France prend un tournant dans la formation numérique de ses lycéens. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a annoncé cette semaine qu'à partir de la rentrée 2027, tous les élèves de seconde suivront un enseignement dédié à l'intelligence artificielle, intégré au cours de sciences numériques et technologie à raison d'une heure hebdomadaire.



L'initiative, portée par le ministre de l'Éducation nationale Edouard Geffray, ne vise pas à former des ingénieurs en herbe. L'objectif est plus fondamental : donner aux jeunes les clés pour comprendre les outils qu'ils utilisent déjà massivement, avant même d'en maîtriser les ressorts. Au programme, le fonctionnement des modèles d'IA, leurs usages concrets, l'éthique numérique, la souveraineté des données, et le développement de l'esprit critique face aux manipulations et aux fausses informations générées ou amplifiées par ces systèmes.

Le timing n'est pas anodin. En 2027, les élèves de seconde auront grandi avec ChatGPT, Claude et les assistants vocaux comme interlocuteurs quotidiens. Former cette génération à décrypter ces technologies plutôt qu'à les subir passivement représente un pari de long terme sur la souveraineté collective, pour reprendre les mots du Premier ministre.



Ce projet s'inscrit dans une logique plus large, où réduction du temps d'écran et éducation à l'IA sont pensées ensemble, et non comme des objectifs contradictoires. L'idée : apprendre à utiliser les outils numériques de manière autonome et éclairée, plutôt que de les fuir ou de s'y abandonner sans recul.



Un chantier ambitieux, dont les détails pédagogiques restent à définir avant la rentrée 2027.