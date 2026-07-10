OpenAI lance le « prochain chapitre » avec GPT-5.6 et ChatGPT Work

OpenAI a tenu hier son deuxième livestream de la semaine pour présenter le prochain chapitre de ChatGPT. L’entreprise a officiellement lancé GPT-5.6, après l'avoir présenté il y a quelques semaines, avec trois nouveaux modèles : Sol, Terra et Luna, ainsi qu’un nouvel agent ChatGPT Work.

GPT-5.6 : Trois modèles pour tous les usages

Avec GPT-5.6, OpenAI a introduit un nouveau système de nommage :

Sol → Modèle phare (le plus intelligent)

→ Modèle phare (le plus intelligent) Terra → Modèle équilibré pour le travail quotidien

→ Modèle équilibré pour le travail quotidien Luna → Modèle rapide et économique

Ces modèles apportent des améliorations significatives en :

Meilleure compréhension contextuelle et raisonnement plus avancé.

Capacités multimodales renforcées (texte, image, voix et peut-être vidéo).

Réduction significative des hallucinations et réponses plus fiables.

Vitesse et efficacité améliorées pour une utilisation plus fluide.

Les sujets les plus impactés sont :

Codage

Cybersécurité

Science

Jugement design et création d’interfaces

On notera aussi le nouveau Mode Ultra, une nouvelle fonctionnalité qui coordonne plusieurs agents en parallèle pour traiter les tâches complexes plus rapidement.

Nouveautés majeures chez OpenAI

ChatGPT Work : Un nouvel agent dédié au travail, disponible sur web, mobile et desktop.

: Un nouvel agent dédié au travail, disponible sur web, mobile et desktop. Application desktop améliorée : Intégration complète de Codex dans la nouvelle app ChatGPT (remplaçant l’ancienne app Codex).

: Intégration complète de Codex dans la nouvelle app ChatGPT (remplaçant l’ancienne app Codex). Hosted Sites : Possibilité de créer et héberger des sites web directement via ChatGPT pour les utilisateurs payants.

L’application desktop unifiée permet désormais de passer facilement entre les modes ChatGPT classique, Work et Codex.

Qu’est-ce que ChatGPT Work ?

ChatGPT Work est un agent avancé qui peut :

Travailler pendant des heures sur un même projet.

Décomposer des tâches complexes en étapes.

Accéder à vos outils (Slack, Teams, Google Drive, CRM, etc.).

Créer des documents, présentations, tableaux, sites web et plus encore.

Il est alimenté par les nouveaux modèles GPT-5.6 (Sol, Terra et Luna) dévoilés en même temps.

Tarification API

Sol : 5 $ / 30

(entrée/sortie par million de tokens)

: 5 $ / 30 (entrée/sortie par million de tokens) Terra : 2,50 $ / 15

: 2,50 $ / 15 Luna : 1 $ / 6

Disponibilité

Les modèles GPT-5.6 sont déployés progressivement :

Utilisateurs Plus, Pro, Business et Enterprise pour Sol

Accès plus large pour Terra et Luna

GPT-5.4 sera retiré le 23 juillet

Un pas de géant pour ChatGPT

Avec GPT-5.6, OpenAI renforce considérablement les capacités de raisonnement, de création et d’automatisation de ChatGPT. L’arrivée de ChatGPT Work et l’intégration profonde de Codex montrent que l’entreprise veut transformer ChatGPT en un véritable outil de productivité professionnel. La concurrence (Google, Anthropic, xAI) va certainement réagir rapidement face à cette nouvelle vague d’innovations, alors que Grok 4.5 publié hier était déjà bluffant, et que Claude Fable 5 trônait en haut des classements.



L’événement d’aujourd’hui marque clairement une nouvelle étape dans l’évolution de l’IA conversationnelle. GPT-5.6 et ChatGPT Work pourraient bien devenir les outils quotidiens de millions d’utilisateurs et de développeurs dans les mois à venir.