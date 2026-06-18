ChatGPT : OpenAI lance enfin les tâches planifiées

OpenAI déploie aujourd’hui une fonctionnalité très attendue : les tâches planifiées dans ChatGPT. Vous pouvez désormais demander à l’IA de vous envoyer des rappels, d’effectuer des travaux récurrents ou de surveiller des informations pour vous. Un point important que les concurrents proposaient déjà, alors que ChatGPT vient de passer sous les 50 % de parts de marché (une première depuis fin 2023).

Ce que permettent les tâches planifiées dans ChatGPT

Créer des tâches qui s’exécutent automatiquement à des horaires précis ou dans des plages plus larges (matin, après-midi, soir).

Un onglet Scheduled dans la barre latérale pour gérer facilement toutes vos tâches : voir la prochaine exécution, mettre en pause, reprendre, modifier ou supprimer.

Des notifications plus intelligentes et moins intrusives.

Des tâches de surveillance qui peuvent rechercher sur le web ou vérifier des applications connectées et ne vous notifier que lorsqu’il y a du nouveau.

Les tâches sont limitées à une exécution par heure maximum, et les tâches inactives peuvent se mettre en pause automatiquement.

Remplacement de Pulse

Cette nouvelle fonctionnalité remplace Pulse (l’ancien système de tâches proactives). Pulse sera supprimé dans 14 jours. Oui, pas le temps de niaiser comme disent les québécois !

New in ChatGPT: a better way to schedule tasks.



Scheduled tasks are faster, more reliable, and easier to manage from the new Scheduled page.



The new scheduled tasks experience is rolling out to Go, Plus, Pro, Business, and Enterprise users on web and mobile. pic.twitter.com/YC7JON6Hxn — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 17, 2026

Disponibilité

Les tâches planifiées sont déployées dès aujourd’hui pour les abonnés :

ChatGPT Plus

ChatGPT Pro

ChatGPT Business

ChatGPT Enterprise

Un grand pas vers l’agent IA autonome

Avec cette mise à jour, ChatGPT se rapproche encore plus d’un véritable assistant personnel capable d’agir de manière proactive et récurrente sans que vous ayez à le solliciter chaque fois.



C’est une évolution majeure pour tous ceux qui utilisent ChatGPT au quotidien pour le travail, les rappels ou la veille informationnelle. La fonctionnalité transforme ChatGPT en un outil beaucoup plus puissant et autonome. Mais attention, sans supervision, l'IA peut faire des dégâts...



Rappelons que CarPlay accueille ChatGPT depuis peu.

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