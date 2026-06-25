Apple a-t-elle contribué à créer la crise mémoire qu'elle dénonce aujourd'hui ?

Depuis des mois, les fabricants de mémoire accusent l'explosion de la demande liée à l'intelligence artificielle pour justifier la flambée des prix. Mais selon Micron, l'origine de la crise serait aussi à chercher du côté de certains géants de la tech. En pointant du doigt les pratiques d'achat agressives de ses plus gros clients, le groupe ouvre un nouveau front dans la bataille des responsabilités autour de la pénurie qui frappe aujourd'hui toute l'industrie.

Crise mémoire : Micron pointe du doigt Apple et sa stratégie d'achat agressive

La flambée des prix des composants mémoire qui secoue l'industrie tech depuis plusieurs mois trouve peut-être une explication inattendue. Sumit Sadana, directeur commercial de Micron, a récemment déclaré que certains grands clients du fabricant de puces ont contribué à créer les conditions de la pénurie actuelle en imposant des tarifs d'achat particulièrement bas lors du précédent cycle baissier du marché.



Sans citer de nom, le dirigeant a évoqué des clients qui ont adopté une posture "très agressive sur les prix" et dont le comportement était "peu constructif". Les déclarations interviennent alors que Tim Cook avait lui-même pointé les fabricants de mémoire comme responsables des hausses de prix imposées par Apple sur ses produits ces derniers mois.



La charge de Micron est directe : en 2023, certains acheteurs auraient profité d'un marché mémoire en plein creux pour exiger des prix plancher. Ces conditions tarifaires auraient rendu les marges brutes de Micron négatives et conduit à l'arrêt de nombreux programmes d'investissement dans de nouvelles capacités de production. Le sous-investissement de cette période expliquerait désormais l'incapacité du secteur à répondre à la demande actuelle.

Apple, dont le nom n'est pas mentionné explicitement mais que le contexte désigne clairement, est réputé pour sa capacité à presser ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement sur les prix. Sur la dernière décennie, la firme de Cupertino a augmenté le prix de son iPhone haut de gamme de 60 %, passant de l'iPhone 7 Plus à 749 dollars en 2016 à l'iPhone 17 Pro Max à 1 199 dollars en 2025, alors que l'inflation américaine n'atteignait que 37 % sur la même période.



Ce contexte rend la situation paradoxale : Apple joue la victime d'une crise dont elle aurait elle-même semé les graines. Micron, de son côté, peine à convaincre tout le monde de son innocence. Ses marges brutes ont atteint 85 % lors du dernier trimestre, ce qui fragilise l'argument d'une industrie structurellement sous-capitalisée. La responsabilité de la crise mémoire semble, en réalité, partagée.



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