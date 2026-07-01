Une étude américaine affirme que l’iPhone a contribué à l’effondrement de la natalité

Une nouvelle étude publiée par le National Bureau of Economic Research (NBER) avance une thèse pour le moins surprenante et qui fait déjà débat : le lancement de l’iPhone en 2007 aurait joué un rôle significatif dans la baisse historique des naissances observée aux États-Unis depuis cette période. Si la tendance est largement baissière, un peu partout sur la planète, est-ce seulement la faute aux écrans ?

Une analyse statistique originale

Les chercheurs ont mené une analyse détaillée des données de natalité entre 2007 et 2011, période correspondant au lancement et à la forte expansion de l’iPhone. Pour isoler l’effet spécifique du smartphone d’Apple, ils ont comparé les régions où AT&T (seul opérateur de l’iPhone à l’époque) était dominant avec celles où Verizon et les autres opérateurs étaient plus présents.



Le constat est frappant : les zones avec une forte pénétration de l’iPhone ont connu une baisse plus marquée des naissances non désirées. Selon les auteurs, l’arrivée du smartphone moderne aurait profondément modifié les comportements des jeunes adultes, avec notamment :

Une réduction du temps passé avec des amis en personne

Une diminution des activités sexuelles

Une augmentation significative de la consommation de contenus pour adultes (pornographie), vue comme un substitut possible aux relations sexuelles

Les chercheurs estiment que l’iPhone a joué un « rôle important » dans la chute de la natalité post-2007, même s’ils reconnaissent que ce n’est pas le seul facteur en cause. Les réseaux sociaux vidéos, qui ont émergés ces dernières années, ainsi que le streaming, la sédentarité ou encore la malbouffe sont tout aussi importants.

Une étude qui suscite de vives réactions

Cette thèse ne manque pas de faire polémique. Si la corrélation statistique est intrigante, de nombreux observateurs soulignent qu’elle ne prouve pas une causalité directe. Si les zones avec une forte adoption de l’iPhone correspondent souvent à des populations plus urbaines et aisées, en élargissant la focale, même les pays dits « en développement » affichent une régression du nombre d'enfants par femme depuis une dizaine d'années

L’impact sociétal des smartphones

Au-delà de la polémique, cette étude met en lumière un phénomène plus large : l’impact profond des smartphones sur nos modes de vie. Depuis 2007 (iSoft a été lancé en 2008), ces appareils ont transformé nos relations sociales, notre consommation de médias et potentiellement nos interactions. L’étude suggère même que cet effet ne se limite pas aux jeunes, mais touche aussi les tranches d’âge plus élevées.



Cette étude est originale, provocante et bien menée d’un point de vue méthodologique, mais ses conclusions doivent être prises avec beaucoup de prudence. Elle illustre surtout à quel point le smartphone, et l’iPhone en particulier, a bouleversé nos habitudes quotidiennes .



Croyez-vous que les smartphones ont réellement contribué à la baisse de la natalité ? Plus que l'économie ou l'instabilité générale ?