AirPods Max 2 : nouvelle mise à jour firmware 8E258 disponible

Apple déploie le firmware 8E258 pour les tout nouveaux AirPods Max 2. Comment installer la mise à jour et ce que l’on sait des améliorations apportées sur le casque haut de gamme.

Une seconde mise à jour pour le casque

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour logicielle pour son casque AirPods Max 2. Le firmware passe à la version 8E258, contre 8E251 précédemment (celle livrée juste avant le lancement des AirPods Max 2).

Bien qu’Apple ne communique pas le détail précis des changements, ces mises à jour concernent généralement des corrections de bugs, des améliorations de stabilité et des optimisations de performances. D’après nos premiers tests, les bruits extérieurs type train ou avion sont moins perceptibles.

Rappel : les AirPods Max 2 et la puce H2

Les AirPods Max 2 sont équipés de la puce H2 (une évolution significative par rapport à la H1). Celle-ci apporte notamment :

La Traduction en direct (Live Translation)

L’Audio adaptatif

La Réduction des sons forts

L’Isolation vocale

Et d’autres fonctionnalités avancées

Comment installer le firmware 8E258 ?

Pour recevoir cette mise à jour, suivez ces étapes :

Assurez-vous que vos AirPods Max 2 sont à proximité de votre iPhone, iPad ou Mac et connectés en Bluetooth. Connectez votre appareil Apple au Wi-Fi. Branchez les AirPods Max 2 sur une source d’alimentation avec un câble USB-C. Laissez-les dans la portée Bluetooth de votre appareil pendant au moins 30 minutes.

Une fois la mise à jour terminée, reconnectez vos AirPods Max 2 à votre appareil et vérifiez la version du firmware dans les Réglages > Bluetooth > AirPods Max 2.

Astuce : Si la mise à jour ne s’installe pas, Apple recommande de redémarrer les AirPods Max 2 et de recommencer l’opération.