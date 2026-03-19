AirPods Max 2 : une évolution fainéante pour un casque qui mérite mieux

Personne ne les attendait en mars. Et pourtant, Apple a sorti les AirPods Max 2 presque par surprise, cinq ans et demi après le premier modèle. L'annonce a fait son effet, mais une fois la poussière retombée, le bilan est mitigé : c'est mieux, clairement, mais c'est surtout beaucoup moins ambitieux qu'on aurait pu l'espérer pour un casque à 579 € en 2026.

La puce H2 est là ! Vive la puce H2 !

Le principal apport de cette nouvelle génération, c'est la puce H2, déjà à l'œuvre dans les AirPods Pro 2 et 3. Elle apporte une réduction de bruit 1,5 fois plus efficace selon Apple, l'Audio adaptatif, la détection des conversations, l'isolement de voix lors des appels et la traduction en direct via Apple Intelligence. Sur le papier, c'est solide. Dans les faits, les utilisateurs d'AirPods Pro 3 (et 2) connaissent déjà tout ça par cœur.

Apple a donc fait le strict minimum côté logiciel : récupérer ce qui existait déjà dans sa gamme et le monter d'un cran. C'est efficace, c'est même bon, mais ça ressemble davantage à une mise à niveau qu'à une vraie ambition. La qualité audio reste au rendez-vous - le casque demeure l'un des meilleurs du marché pour la restitution sonore et l'audio spatial - mais rien de tout ça ne justifie que les lacunes structurelles soient restées intactes.​ On a quand même l'impression d'avoir affaire à des AirPods Pro sous forme de casque, ni plus ni moins (si ce n'est le prix).

Tout ce qu'Apple n'a pas voulu changer

Les AirPods Max 2 pèsent toujours 386 grammes, soit près de 130 grammes de plus qu'un Sony WH-1000XM6 à 250 g. L'aluminium et l'acier inoxydable donnent un rendu premium indéniable, mais ils alourdissent inutilement un casque censé s'utiliser sur de longues sessions. Après deux heures, le cou et les cervicales commencent à sérieusement fatiguer.

L'autonomie, elle, n'a pas bougé d'un iota : 20 heures en réduction de bruit active. C'était dans la moyenne en 2020. En 2026, Sony propose 30 heures et Sennheiser frôle les 60 heures sur une seule charge. Rester à 20 heures sans toucher à la batterie, c'est choisir de reculer par rapport au marché.​

Le Smart Case, l'accessoire le plus moqué de tout l'écosystème Apple depuis des années, refait son apparition à l'identique. L'arceau reste exposé, le casque ne se plie toujours pas, et le mécanisme d'extinction repose encore entièrement sur cet étui pour forcer le mode basse consommation. Sans lui, le casque reste en veille active et grignote la batterie. Un bouton physique d'allumage aurait réglé ça en une seconde.​

Le Sony WH-1000XM6, la référence du secteur à 400 euros

Enfin, le lossless sans fil reste une promesse non tenue. Apple Music met en avant ses pistes haute résolution, mais les AirPods Max 2 plafonnent toujours à l'AAC 256 kbps en Bluetooth. Pour profiter du vrai lossless, il faut brancher un câble USB-C, une ironie difficile à ignorer pour le casque le plus cher de la gamme. Sony et son codec LDAC continuent de dominer sans effort sur ce terrain.​ Même Qualcomm fait mieux par défaut sur Android avec les codecs APTX et APTX-HD.

Le prestige avant la praticité

À 579 €, les AirPods Max 2 s'adressent avant tout aux utilisateurs déjà bien installés dans l'écosystème Apple : bascule automatique entre appareils, intégration transparente avec iPhone, iPad et Mac, audio spatial avec suivi de tête sur Apple TV+. Pour eux, l'expérience reste difficile à égaler.​

Mais pour quiconque compare les fiches techniques, le Sony WH-1000XM6, plus léger, plus endurant et moins cher, coche plus de cases. Les AirPods Max 2 ressemblent à un modèle de transition, le genre de mise à jour qu'on sort pour ne pas laisser une gamme trop vieillir, en attendant une vraie refonte. Le casque est bon mais à ce prix et avec ces lacunes persistantes, Apple joue surtout la carte du logo et de la pomme croquée. Une troisième génération plus légère, avec une meilleure autonomie et un étui enfin pensé pour l'usage, ferait beaucoup de bien.