🔥 Apple annonce son nouveau casque AirPods Max 2

Surprise totale, Apple a annoncé aujourd'hui les AirPods Max 2, la nouvelle génération de son casque circum-auriculaire haut de gamme, équipée de la puce H2 pour des performances audio et intelligentes significativement améliorées.

Les nouveautés du AirPods Max 2026

Comme expliqué dans le communiqué d'Apple, voici les principales nouveautés du AirPods Max 2 qui arrive plus de cinq ans après les AirPods Max originaux :

Une réduction active du bruit (ANC) jusqu'à 1,5 fois plus efficace grâce à de nouveaux algorithmes audio computationnels, un traitement du signal numérique optimisé et un réseau de microphones amélioré, idéal pour bloquer les bruits comme les moteurs d'avion ou les trains.

jusqu'à 1,5 fois plus efficace grâce à de nouveaux algorithmes audio computationnels, un traitement du signal numérique optimisé et un réseau de microphones amélioré, idéal pour bloquer les bruits comme les moteurs d'avion ou les trains. Un mode Transparence plus naturel pour entendre l'environnement.

pour entendre l'environnement. Un amplificateur à haute dynamique pour un son plus propre , avec une meilleure localisation des instruments, une réponse en basses plus profonde et des médiums/aigus plus précis dans l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête.

, avec une meilleure localisation des instruments, une réponse en basses plus profonde et des médiums/aigus plus précis dans l’Audio Spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête. Support de l’audio sans perte 24 bits/48 kHz via le câble USB-C fourni, latence ultra-faible pour la création musicale (Logic Pro, etc.), et mode Jeu pour une latence réduite sur iOS, macOS et iPadOS. Merci le Bluetooth 5.3.

via le câble USB-C fourni, latence ultra-faible pour la création musicale (Logic Pro, etc.), et mode Jeu pour une latence réduite sur iOS, macOS et iPadOS. Merci le Bluetooth 5.3. Fonctionnalités intelligentes : Audio Adaptatif (ajuste automatiquement ANC et Transparence), Conscience de la Conversation (baisse le volume lors des discussions), Traduction en Direct (Live Translation) grâce à Apple Intelligence pour les conversations en personne (langues comme l'anglais, le français, l'allemand), Isolement de la Voix pour les appels, commande à distance pour l’appareil photo via la Couronne numérique, enregistrement audio de qualité studio pour podcasteurs/créateurs, Réduction des sons forts, Volume Personnalisé, et interactions Siri par hochements de tête.

: Audio Adaptatif (ajuste automatiquement ANC et Transparence), Conscience de la Conversation (baisse le volume lors des discussions), Traduction en Direct (Live Translation) grâce à Apple Intelligence pour les conversations en personne (langues comme l'anglais, le français, l'allemand), Isolement de la Voix pour les appels, commande à distance pour l’appareil photo via la Couronne numérique, enregistrement audio de qualité studio pour podcasteurs/créateurs, Réduction des sons forts, Volume Personnalisé, et interactions Siri par hochements de tête. Conception iconique conservée, avec des matériaux plus durables (éléments terres rares 100 % recyclés, polyester recyclé pour les coussinets, or et étain recyclés sur les circuits, emballage 100 % fibreux).

La puce H2

La puce H2 apporte une série de fonctionnalités intelligentes qui rendent les nouveaux AirPods Max 2 plus pratiques et adaptatifs :

Audio Adaptatif : ajuste automatiquement les niveaux de réduction active du bruit (ANC) et du mode Transparence en fonction de l'environnement pour une écoute optimale.

Conscience de la Conversation : baisse le volume du contenu et atténue les bruits de fond dès que l'utilisateur commence à parler à quelqu'un à proximité.

Traduction en Direct (Live Translation) : propulsée par Apple Intelligence, permet de communiquer en personne dans différentes langues en temps réel (ex. : anglais, français, allemand, etc. ; nécessite un iPhone compatible avec Apple Intelligence et iOS 26+).

Isolement de la Voix : priorise la voix de l'utilisateur lors des appels grâce à l'audio computationnel avancé, tout en bloquant les bruits ambiants.

Commande à distance pour l'appareil photo : appuyer sur la Couronne numérique pour prendre une photo ou démarrer/arrêter une vidéo dans l'app Appareil photo (ou apps tierces compatibles) sur iPhone/iPad.

Enregistrement audio de qualité studio : idéal pour les podcasteurs, interviewers, chanteurs, etc., avec une qualité vocale plus naturelle et élevée.

Réduction des sons forts : protège contre les bruits environnementaux excessifs tout en préservant la signature sonore de ce qui est écouté.

Volume Personnalisé : affine automatiquement l'expérience d'écoute au fil du temps en fonction des préférences de l'utilisateur.

Interactions avec Siri : répondre aux annonces Siri de manière privée et discrète par un simple hochement de tête (oui) ou secouement (non).

Ces fonctionnalités nécessitent généralement le dernier firmware des AirPods Max 2 et un appareil Apple compatible avec le dernier logiciel (iOS, iPadOS, macOS, etc.). Certaines, comme la Traduction en Direct, dépendent d'Apple Intelligence (disponible en bêta pour plusieurs langues).

En clair, le casque rattrape son immense retard sur les AirPods Pro 3, de quoi enfin justifier son prix haut perché. On aurait aimé un poids réduit, seul vrai défaut du premier modèle.

Headphones that are so much more than just headphones!



The new AirPods Max 2 have even better audio, even better ANC, and even better features like Adaptive Audio and Live Translation. pic.twitter.com/tXnOxPCLor — Greg Joswiak (@gregjoz) March 16, 2026

Prix et date de sortie

Les AirPods Max 2 seront disponibles en précommande sur apple.com à partir du mercredi 25 mars 2026, dans cinq coloris : Minuit (Bleu foncé), Lumière stellaire (beige), Orange, Violet et Bleu. Le lancement est prévu pour début avril 2026, disponible dans plus de 30 pays et régions, y compris la France, l’app Apple Store et les Apple Store physiques. Sans oublier les partenaires comme Amazon.



Aux États-Unis, le prix reste inchangé à 549 $. En France, les AirPods Max 2 sont proposés au prix de 579 € (prix de départ, identique à la génération précédente mise à jour avec USB-C). Des options comme AppleCare+ (59 €) et des financements sont disponibles.