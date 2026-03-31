Test AirPods Max 2 : excellent, mais toujours imparfait selon les premiers avis

Comme prévu, les premiers tests et avis sur les AirPods Max 2 sont globalement en accord. Le son est encore meilleur, idem pour la réduction de bruit active, mais le casque est toujours trop lourd et pas assez endurant dans un design inchangé.

Premiers tests et avis des AirPods Max 2

Après plus de cinq ans d’attente depuis la sortie des premiers AirPods Max en 2020, Apple a enfin dévoilé les AirPods Max 2. Équipés de la puce H2 (déjà présente sur les AirPods Pro et 4), ces écouteurs supra-auriculaires apportent surtout des améliorations logicielles et techniques sans révolutionner le design. Les premiers tests publiés aujourd’hui confirment une évolution bienvenue sur plusieurs points clés (annulation de bruit, son et fonctionnalités intelligentes) tout en soulignant les limites d’un modèle qui reste fidèle à son prédécesseur.

image CNET

Les avis des principaux médias

Les testeurs de The Verge saluent une « excellente suite » qui améliore nettement le son et l’ANC, mais regrettent que ce ne soit pas une refonte plus ambitieuse. Ils soulignent que les écouteurs restent lourds et chers, avec les mêmes défauts historiques (étui, absence de jack 3,5 mm, poids...).

Tom’s Guide est très enthousiaste et décerne quasiment le titre d’Editor’s Choice. Ils parlent d’un retour en force : tout ce qui était bon sur le modèle précédent est poussé à l’extrême, avec un son riche, complexe et particulièrement plaisant. L’amélioration de l’ANC pourrait même changer la donne pour beaucoup d’utilisateurs.

CNET avoue avoir été plus impressionné que prévu après les premières heures d’utilisation. L’ANC est « nettement amélioré » et le son légèrement supérieur ; les nouvelles fonctionnalités rendent l’expérience plus aboutie, même si le design identique limite la sensation de nouveauté.

9to5Mac, après six jours d’utilisation intensive, conclut que les AirPods Max 2 sont enfin recommandables pour ceux qui aimaient déjà le design d’origine. L’ANC nettement supérieur et les fonctionnalités H2 compensent largement l’absence de redesign, même si les détracteurs du poids ou de l’encombrement ne seront pas convertis.

CNN, après cinq jours de test, saluent une annulation de bruit nettement améliorée et un son neutre et bien équilibré avec une meilleure scène sonore. Le design reste cependant identique (poids, confort moyen pour certains, Smart Case toujours ridicule), et le prix élevé (579 €) les fait hésiter face à la concurrence Sony ou Bose souvent plus performante en autonomie et rapport qualité-prix.

Verdict global des premiers tests

Les AirPods Max 2 ne réinventent pas la roue, mais ils corrigent enfin les principaux points faibles de la génération précédente (ANC, fonctionnalités, modernité) sans toucher à ce qui faisait leur charme (design premium, son signature). C’est une mise à jour « nécessaire » plutôt qu’enthousiasmante pour les fans de la première heure, et un excellent choix pour ceux qui recherchent des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme parfaitement intégrés à l’écosystème Apple. Ils ne convaincront probablement pas ceux qui trouvaient déjà les Max trop lourds ou trop chers.

Date de sortie et prix

Les AirPods Max 2 sont disponibles dès maintenant (lancement le 31 mars 2026). En France, ils sont commercialisés au prix de 579 €.

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