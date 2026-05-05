iPhone 18 Pro : Apple ignore les problèmes de l’aluminium anodisé

Pour la gamme iPhone 18 Pro, Apple va conserver la finition aluminium malgré les problèmes de rayures et d’écaillage de l’iPhone 17 Pro. Nouvelles couleurs dont Dark Cherry attendues en 2026.

Apple ne change rien cette année

Malgré les nombreux retours négatifs concernant la résistance de la finition, l’iPhone 18 Pro devrait donc reconduire le châssis en aluminium anodisé de l’iPhone 17 Pro.

Selon le leaker chinois « Fixed Focus Digital » sur Weibo, Apple n’a pas l’intention de revenir au titane sur les modèles Pro en 2026. La marque continuerait donc avec cette conception unibody en aluminium, malgré les problèmes de durabilité observés sur la génération précédente.

Des problèmes de durabilité déjà constatés sur l’iPhone 17 Pro

Dès les premiers jours suivant le lancement de l’iPhone 17 Pro, de nombreux utilisateurs ont signalé des écaillages et des rayures sur les tranches, particulièrement visibles sur les coloris Dark Blue et Cosmic Orange.

Le plateau de caméra (non chanfreiné) est pointé du doigt comme le point le plus faible.

Des tests (notamment celui de JerryRigEverything) ont montré que si le châssis résiste relativement bien aux objets du quotidien, les arêtes surélevées du module photo s’abîment facilement.

Certains propriétaires de la version Cosmic Orange ont également rapporté un changement de couleur progressif vers un ton rose/or rose, entraînant parfois un remplacement de l’appareil par le support Apple.

Apple considère ces phénomènes comme des caractéristiques normales du matériau et de l’usure, et ne les prend généralement pas en charge sous garantie.

Quelles couleurs pour l’iPhone 18 Pro ?

Les rumeurs évoquent quatre coloris pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max :

Dark Cherry (rouge bordeaux profond et mat) – nouvelle couleur signature

Light Blue

Dark Gray

Silver

À noter l’absence probable d’un coloris noir pour la deuxième année consécutive. Le Dark Gray pourrait cependant s’en approcher.

Un choix assumé par Apple

En conservant l’aluminium anodisé, Apple semble privilégier un design plus léger et potentiellement moins coûteux que le titane, tout en maintenant une certaine continuité avec l’iPhone 17 Pro. Cette décision intervient alors que la marque prépare une année 2026 très chargée avec le lancement de l’iPhone Ultra (premier iPhone pliable) aux côtés des modèles iPhone 18 Pro.

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont attendus en septembre 2026. Mais c’est l’iPhone Ultra qui devrait voler la vedette.