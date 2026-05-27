Apple Watch : le projet de glycémie sans piqûre franchit une nouvelle étape

Apple continue d’avancer discrètement sur la mesure de glycémie pour l’Apple Watch. Selon Bloomberg, le projet vient d’être confié à un dirigeant réputé pour transformer les prototypes en produits concrets, un signal qui laisse penser que la technologie entre dans une phase plus mature de développement.

Apple Watch : la mesure de glycémie sans piqûre change de mains en interne

Depuis des années, Apple travaille en silence sur l’une des fonctionnalités de santé les plus attendues du secteur : une mesure de la glycémie sans piqûre, directement depuis l’Apple Watch. Un projet qui vient de franchir une étape discrète mais potentiellement décisive.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a confié la supervision de ce chantier à Zongjian Chen, le responsable de l’Advanced Technologies Group. Ce nom est surtout connu pour avoir piloté le développement des modems maison d’Apple. Sa réputation en interne ? Quelqu’un qui livre. Ce transfert de responsabilité, jusque-là entre les mains de Tim Millet (architecture de plateforme), n’est donc pas perçu comme un simple remaniement de l’organigramme.



Ce changement intervient dans le cadre d’une réorganisation plus large pilotée par Johny Srouji, le patron du hardware chez Apple. Mais ce qui retient l’attention, c’est l’interprétation que font certains observateurs internes : confier ce projet à un profil aussi orienté “mise en production” suggère que la technologie aurait atteint une maturité suffisante pour entrer dans une logique de développement produit à part entière.

Sur le plan technique, on parle d'un système basé sur un laser capable de pénétrer sous la surface de la peau pour mesurer le taux de glucose sanguin. Un algorithme analyserait ensuite le signal pour produire une lecture de la glycémie, et alerter l’utilisateur en cas de signes potentiels de pré-diabète. Aucune piqûre, aucune prise de sang.



Ce Saint-Graal de la santé connectée est sur la table depuis l’ère Steve Jobs. Apple n’est pas seul dans la course, mais reste probablement le mieux positionné pour intégrer cette capacité à grande échelle dans un produit grand public.



Aucune date de lancement n’est avancée. La prudence reste de mise : plusieurs années de développement supplémentaires seraient encore nécessaires avant de voir cette fonctionnalité sur un poignet.