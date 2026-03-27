Apple arrête aussi la vente du kit de roulettes à 849 € pour Mac Pro

En plus d’avoir officiellement arrêté la vente du Mac Pro, Apple a également retiré de la vente le kit de roulettes qui était vendu 849 € en France, 699 $ aux US. Ce kit "roulettes" avait été lancé en avril 2020 et permettait aux propriétaires d’ajouter des roulettes à leur Mac Pro après l’achat.

Un accessoire hors de prix

Au moment de la commande d'un Mac Pro, il était possible d’opter pour les roulettes directement pour 499 €, un prix plus bas car cette option supprimait les pieds standards (facturés 349 €).



Le kit officiel Apple incluait quatre roulettes en acier inoxydable et caoutchouc, un embout hexagone 1/4 pouce à 4 mm et un guide d’installation. Apple proposait également le kit de pieds à 349 € pour ceux qui voulaient revenir aux pieds standards après avoir installé les roulettes. Cette option a été, elle-aussi, arrêté.



Le Mac Pro et tous ses accessoires ont désormais complètement disparu du site Apple. Les anciens liens redirigent vers la boutique en ligne générale.

Alternative disponible en France

Pour les propriétaires de Mac Pro qui souhaitent encore ajouter des roulettes, la société OWC propose le kit Rover Pro (disponible sur Amazon), une solution de bonne qualité et beaucoup moins chère, généralement vendue autour moins de 290 € selon les revendeurs. Le kit OWC s’installe sans outil en moins de deux minutes et offre des roulettes silencieuses et robustes.

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