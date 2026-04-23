Apple Plans se met aux couleurs de la F1 pour le Grand Prix de Miami

Apple Plans pousse encore plus loin son intégration de la Formula 1 en proposant une expérience immersive dédiée au Grand Prix de Miami. Entre modélisation 3D ultra détaillée du circuit et fonctionnalités pratiques pour les spectateurs, Apple confirme une fois de plus son amour pour le détail.

Apple enrichit Apple Plans pour le Grand Prix de Miami

Apple Plans continue de tisser des liens avec la Formule 1. À l’approche du Grand Prix de Miami, prévu le 3 mai prochain sur le circuit international de Miami, Apple déploie une expérience cartographique immersive entièrement dédiée à l’événement. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie plus large d’Apple de faire la promotion d'un sport dont elle détient les droits aux États-Unis.



Concrètement, les utilisateurs d’Apple Plans pourront explorer le Miami International Autodrome en 3D avec un niveau de détail impressionnant. Les tribunes, la marina, la ligne d’arrivée ou encore le bâtiment des stands sont modélisés en trois dimensions, avec des voitures de course visibles jusque dans les pits. La cartographie va jusqu’à reproduire les bandes colorées des bordures et les virages du tracé, offrant une lecture quasi technique du circuit depuis son iPhone.



Au-delà du spectaculaire, Apple Plans propose aussi des outils pratiques pour les spectateurs qui feront le déplacement en Floride. Deux guides ont été élaborés : l’un consacré aux bonnes adresses pour manger et faire du shopping à Miami pendant la semaine du Grand Prix, l’autre centré sur les spots hyperlocaux autour du circuit lui-même. Pour s’orienter sur place, la carte intègre également la signalétique interne du site : entrées, portails, ponts, toilettes, points d’eau.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple Plans adopte la F1. La même approche avait déjà été déployée pour le Grand Prix d’Australie en début de saison, avec la promesse d’étendre l’expérience à d’autres courses tout au long de l’année. Un sens du détail dont Apple a le secret depuis de nombreuses années.