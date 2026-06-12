Insolite : Apple a modifié l’audio du keynote pour éviter que Siri s’active chez nous

Apple a utilisé une astuce technique plutôt amusante lors de la diffusion de sa keynote WWDC 2026 : elle a supprimé certaines fréquences audio chaque fois que le mot « Siri » était prononcé, afin d’éviter que les HomePod, iPhone, iPad et Mac des spectateurs s’activent par erreur.

Une manipulation audio ciblée

Des observateurs sur X ont repéré le procédé en analysant le spectrogramme de la vidéo. À chaque mention de « Siri », les bandes de fréquences autour de 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz et 6 kHz ont été coupées. Ces fréquences correspondent précisément aux sons qui permettent aux assistants vocaux de reconnaître le mot de réveil.

En retirant ces fréquences, Apple réduit fortement le risque que les appareils des téléspectateurs se réveillent pendant la présentation. Cependant, la technique de la bande à Tim Cook n’a pas été totalement efficace : plusieurs utilisateurs ont rapporté que leurs appareils (HomePod ou iPhone) se sont tout de même activés pendant la keynote.

Une technique déjà utilisée par Amazon

Ce n’est pas une première dans l’industrie. En 2017, Amazon avait déjà employé la même méthode dans ses publicités pour Alexa, en supprimant les fréquences caractéristiques du mot « Alexa » pour ne pas réveiller les Echo présents chez les téléspectateurs.

fun fact: tijdens de keynote hakt Apple een stukje 3k, 4k, 5k en 6kHz eruit wanneer ze "Siri" zeggen, zodat niet iedereens HomePods terug beginnen te praten 🗣️🚫 pic.twitter.com/x13WbNPztr — luuk de leest (@luuk58) June 8, 2026

Pourquoi Apple a fait ça ?

Avec le nouveau Siri AI beaucoup plus puissant et mis en avant tout au long de la présentation, le risque de fausses activations était très élevé. Plutôt que de demander aux millions de spectateurs d’éteindre leurs appareils, Apple a préféré modifier le flux audio de la vidéo. C’est un détail technique amusant qui montre à quel point Apple maîtrise (et anticipe) le comportement de son écosystème. Pas bête, non ?