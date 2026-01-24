L’iPhone Air, connu pour son design ultra-fin qui élimine le port pour carte SIM physique, vient de faire l’objet d’une modification audacieuse. Un bricoleur chinois a réussi à intégrer un tiroir SIM dans l’appareil, au prix d’un sacrifice technique significatif.

Un iPhone Air modifié pour accueillir une carte SIM physique

La modification provient d’un créateur identifié sous le nom de Huaqiangbei sur TikTok, en référence au célèbre quartier de Shenzhen spécialisé dans l’électronique bon marché. La vidéo montrant cette transformation a rapidement fait le tour des réseaux sociaux chinois, notamment sur Douyin (la version chinoise de TikTok), avant d’être partagée sur d’autres plateformes.



Dans cette vidéo, on peut voir l’iPhone Air équipé d’un tiroir pour carte SIM physique parfaitement fonctionnel, une caractéristique qu'Apple a volontairement supprimée partout dans le monde pour réduire l’épaisseur de l’appareil.



Pour réaliser cette modification, le moddeur a dû faire un choix technique important. L’espace étant extrêmement limité dans le châssis ultra-fin de l’iPhone Air, il a fallu retirer le Taptic Engine d’Apple — le système sophistiqué qui gère les retours haptiques (vibrations) de l’appareil.



Ce composant a été remplacé par un moteur de vibration beaucoup plus petit et moins performant, libérant ainsi juste assez d’espace pour installer le tiroir à carte SIM au bas de l’appareil. Si la modification permet bien d’utiliser une carte SIM physique, elle se fait donc au détriment de la qualité des vibrations et du retour haptique, qui font partie intégrante de l’expérience utilisateur sur iPhone.

Comme c’est souvent le cas avec les vidéos virales de modifications d’iPhone, de nombreux internautes restent sceptiques quant à l’authenticité du projet. Plusieurs commentaires sous la publication suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un clone d’iPhone Air plutôt qu’un véritable appareil Apple modifié.



Il est effectivement difficile de vérifier si l’appareil présenté est un authentique iPhone Air ou simplement une copie fabriquée pour ressembler à l’original tout en intégrant dès le départ un emplacement pour carte SIM.



Au-delà de la question de l’authenticité, cette modification soulève un débat intéressant sur les choix de conception d’Apple. En supprimant le port SIM physique pour privilégier l’eSIM et gagner en finesse, la marque à la pomme a créé des contraintes pour certains utilisateurs, notamment dans les régions où l’eSIM n’est pas encore largement déployée.