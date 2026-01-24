Un iPhone Air modifié pour accueillir une carte SIM physique

iphone 17 air iconeL’iPhone Air, connu pour son design ultra-fin qui élimine le port pour carte SIM physique, vient de faire l’objet d’une modification audacieuse. Un bricoleur chinois a réussi à intégrer un tiroir SIM dans l’appareil, au prix d’un sacrifice technique significatif.

Un iPhone Air modifié pour accueillir une carte SIM physique

La modification provient d’un créateur identifié sous le nom de Huaqiangbei sur TikTok, en référence au célèbre quartier de Shenzhen spécialisé dans l’électronique bon marché. La vidéo montrant cette transformation a rapidement fait le tour des réseaux sociaux chinois, notamment sur Douyin (la version chinoise de TikTok), avant d’être partagée sur d’autres plateformes.

Dans cette vidéo, on peut voir l’iPhone Air équipé d’un tiroir pour carte SIM physique parfaitement fonctionnel, une caractéristique qu'Apple a volontairement supprimée partout dans le monde pour réduire l’épaisseur de l’appareil.

Pour réaliser cette modification, le moddeur a dû faire un choix technique important. L’espace étant extrêmement limité dans le châssis ultra-fin de l’iPhone Air, il a fallu retirer le Taptic Engine d’Apple — le système sophistiqué qui gère les retours haptiques (vibrations) de l’appareil.

Ce composant a été remplacé par un moteur de vibration beaucoup plus petit et moins performant, libérant ainsi juste assez d’espace pour installer le tiroir à carte SIM au bas de l’appareil. Si la modification permet bien d’utiliser une carte SIM physique, elle se fait donc au détriment de la qualité des vibrations et du retour haptique, qui font partie intégrante de l’expérience utilisateur sur iPhone.

keynote apple wow dropping iphone air ceramic

Comme c’est souvent le cas avec les vidéos virales de modifications d’iPhone, de nombreux internautes restent sceptiques quant à l’authenticité du projet. Plusieurs commentaires sous la publication suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un clone d’iPhone Air plutôt qu’un véritable appareil Apple modifié.

Il est effectivement difficile de vérifier si l’appareil présenté est un authentique iPhone Air ou simplement une copie fabriquée pour ressembler à l’original tout en intégrant dès le départ un emplacement pour carte SIM.

Au-delà de la question de l’authenticité, cette modification soulève un débat intéressant sur les choix de conception d’Apple. En supprimant le port SIM physique pour privilégier l’eSIM et gagner en finesse, la marque à la pomme a créé des contraintes pour certains utilisateurs, notamment dans les régions où l’eSIM n’est pas encore largement déployée.

2 réactions

Dockphone - iPhone premium

Je retire se que je viens de dire il faut cliqué sur nom en bleu dans le poste pour voir la vidéo

24/01/2026 à 17h28

Dockphone - iPhone premium

En même temps vos sources son vague vous n’avez même pas pris la peine de poster la vidéo du projet.

24/01/2026 à 17h24

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles