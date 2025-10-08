Apple modifie ses chargeurs MagSafe pour éviter le scratchgate

Comme l'a remarqué isiOSStable (puis relayé par notre confrère Consomac), Apple a discrètement ajouté un anneau de silicone protecteur à ses supports de charge MagSafe en magasin après des rapports de marques voire des rayures sur les modèles d'exposition de la gamme iPhone 17.

Un changement en catimini

Cette modification fait suite à la confirmation d'Apple le mois dernier que les chargeurs MagSafe usés en magasin causaient ce qui semblait être des rayures sur les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max, avec des rapports similaires sur les modèles noirs de l'iPhone Air.

Dans la foulée, Apple avait prétexté que ces marques résultaient d'un transfert de matière, et non de rayures, et pouvaient être nettoyées. Le problème affectait également d'autres modèles comme l'iPhone 16. Pour autant, plusieurs lecteurs nous ont rapporté avoir de véritables rayures en utilisant un chargeur MagSafe en aluminium à la maison. D'où le changement des supports en catimini, dans le but d'éviter un scratchgate.

For comparison as some say the silicone rings have always been there -



One week ago - no silicone rings.

Yesterday - Silicone Rings in position pic.twitter.com/aixG9IsspS — Is iOS Stable? (@isiosstable) October 5, 2025

Il n'est pas clair si les supports mis à jour sont limités à la France, ou s'ils font partie d'un déploiement plus large dans les magasins Apple à l'échelle mondiale. En tout cas, la protection en silicone n'est pour le moment visible que chez nous.



Par ailleurs, Apple a répondu aux préoccupations concernant les rayures sur le plateau de l'appareil photo des iPhone 17 Pro, notant que ses bords partagent des propriétés avec les boîtiers en aluminium.