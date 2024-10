Le chargeur Cube 3-en-1 MagSafe d'Anker est en promotion

Vous êtes en quête d'un nouveau chargeur pour recharger en même temps votre iPhone, votre Apple Watch et votre paire d'AirPods sans pour autant vous embarrasser avec un chargeur encombrant ? Anker propose depuis plusieurs semaines un accessoire qui va probablement vous intéresser. On vous dit tout sur cette remise !

Le Cube 3-en-1 MagSafe d'Anker est en promotion

Acteur fiable dans le domaine des accessoires pour les produits Apple, Anker a commercialisé il y a peu le "Cuber 3-en-1" capable de recharger en simultané votre iPhone, AirPods et Apple Watch. La particularité de ce cube, c'est qu'il est pliable, ce qui facilite le transport dans un sac quand vous partez en déplacement ou tout simplement pour l'emmener au travail avec vous.



Normalement commercialisé à 154,99€, le cube 3-en-1 d'Anker est actuellement en promotion à -24%, vous pouvez l'obtenir pour 117,32€ avec un chargeur USB-C de 30W inclus dans le packaging.

Le chargeur qu'il vous faut absolument

Conçu spécialement pour les clients Apple, ce chargeur tout-en-un offre une expérience de recharge sans fil et magnétique pour votre iPhone, Apple Watch, et AirPods simultanément. Grâce à sa compatibilité avec la technologie MagSafe, il assure une charge efficace de 15 W pour les iPhone 15, 14, 13 et 12. Pour l'Apple Watch (SE / Series 1 à 9) et les AirPods Pro / 3 / 2 (avec étui de charge sans fil), une puissance de 5 W est fournie, assurant une charge sûre et efficace.

Dans la boîte, vous trouverez le Cube 3 en 1 d'Anker avec MagSafe, un chargeur de 30 W, un câble USB-C vers USB-C de 1,5 m, un guide de bienvenue, ainsi qu'une garantie zéro souci de 18 mois. Attention tout de même à un détail important, le Cube 3-en-1 n'est pas compatible avec les étuis de téléphone non magnétiques, tels que les étuis Defender d’OtterBox, ainsi qu'avec les étuis en métal.

