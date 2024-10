Anker MagGo : notre test tout-terrain de la charge Qi2

Une fois n'est pas coutume, nous allons vous faire découvrir des accessoires très pratiques pour votre iPhone. Il s'agit de deux nouveautés de la marque Anker. Les deux produits sont certifiés Qi2 et complémentaires. Avec ces deux chargeurs sous la main, votre iPhone n'est jamais à court de batterie, dedans comme dehors. C'est parti pour notre test !

Anker MagGo : une alternative à MagSafe convaincante

Pour fêter l'arrivée du printemps 2024, Anker a présenté ses chargeurs sans fil MagGo certifiés Qi2. Une certification importante, car elle permet enfin à la marque de proposer la recharge sans fil à 15 W exactement comme MagSafe d'Apple. Deux fois plus rapide que l'ancienne puissance maximale bloquée auparavant à 7.5 W pour les fabricants tiers. Disponible sur iPhone 13/14/15 à jour (iOS 17.2 minimum.) et sur les smartphones Android.



C'est donc l'occasion d'essayer cette toute nouvelle gamme pour voir si la norme Qi2 est assez puissante pour recharger un iPhone convenablement. Deux produits seront testés ici, le MagGo 3-en-1 pour l'intérieur et la batterie externe MagGo, pour une recharge sans fil en extérieur.

MagGo 3-en-1 : un format unique

Design

MagGo 3-en-1 est une station de charge légère et plutôt inédite. Comme beaucoup de ses concurrentes, elle est capable de recharger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch simultanément. Sa particularité, c'est qu'elle le fait plus rapidement que la moyenne (Qi2) et surtout en prenant beaucoup moins de place.



MagGo 3-en-1 se décompose en trois parties. Une fois ouverte eu deux, elle donne accès à l'emplacement de charge des AirPods à l'intérieur. Au dos, elle cache le chargeur Apple Watch qui s'ouvre manuellement tandis que la partie supérieure s'occupe de l'iPhone. Les photos permettent de comprendre le mécanisme.



Un format qui prend très peu de place sur un bureau ou une table de chevet et qui s'emporte rapidement en déplacement sans avoir peur de l'abîmer. Le système offre donc deux solutions de recharge pour l'iPhone. À la verticale (iPhone incliné et station ouverte) et à l'horizontale (iPhone allongé et station fermée). À noter que le mode "En veille" de l'iPhone s'active lorsqu'il est placé à l'horizontale.



Attention, MagGo 3-en-1 doit obligatoirement être branchée sur secteur pour fonctionner. Ce qui n'est pas le cas de la batterie externe MagGo (présentée plus bas) qui fonctionne sans fil grâce à sa batterie intégrée.

Utilisation

L'iPhone 14 Pro passe de 20 % à 80 % en 50 minutes, soit dix petites minutes de plus qu'en filaire. Avec Qi2, l'écart de performance entre les deux modes de recharge se fait presque oublier. On peut donc compter sur cette MagGo 3-en-1 lorsqu'on est pressé.



Concernant les AirPods 3, le 0 % à 75 % est réalisé en 1 h. Il faut 30 minutes de plus pour atteindre les 100 %, soit 1 h 30. En filaire, on est sur du 30 minutes pour arriver à 75 % et 1 h pour le 100 %. L'écart est plus significatif qu'avec l'iPhone, mais n'oublions pas que la vitesse n'est pas l'objectif premier de cette station de recharge. Rien de nouveau pour l'Apple Watch qui se recharge aussi rapidement qu'avec le chargeur initial.



Étant donné que le chargeur se replie sur lui-même, il y a différentes options pour incliner l'iPhone. La surface ajustable est résistante et permet de régler la position de l'iPhone à sa guise, même lorsqu'il s'agit de l'iPhone 14 Pro qui pèse son poids. En refermant la MagGo 3-en-1, l'iPhone se retrouve allongé avec l'écran vers le haut. Pratique pour ceux qui ne souhaitent pas avoir l'écran vers eux pendant que l'iPhone recharge.

Résumé des caractéristiques principales :

Une charge sans fil qui rivalise avec la charge via un câble

Un format inédit, pratique et ultra-compact

Recharge 3 appareils en même temps

Ne surchauffe pas

MagGo 3-en-1 est en vente au prix de 109,99 €. Un prix justifié par l'ajout de la norme Qi2 et l'insertion d'un chargeur de 40 W et d'un câble USB-C vers USB-C d'1,50 m dans la boîte. Elle est disponible en noir ou en blanc, à la fois sur le site d'Anker et sur la boutique officielle de la marque sur Amazon.

Batterie externe MagGo PowerBanK : une polyvalence saluée

Design

Contrairement à sa cousine, la batterie externe MagGo 10K a pour principal atout la recharge sans fil en extérieur. Bien qu'elle puisse aussi être utile en intérieur, son atout principal se trouve à l'air libre. Aussi large qu'un iPhone 14 Pro, elle est en revanche deux fois plus lourde. Rien d'alarmant, surtout qu'elle contient une puissance de 10 000 mAh et peut recharger 1.8 fois un iPhone 15 Pro de 0 % à 100 %, autrement dit quasi deux charges complètes. Une fois déchargée, MagGo remplit complètement sa propre batterie en un peu plus de 2 H 30 avec le chargeur Anker Nano 30 W.



Elle possède un support magnétique pour tenir à la verticale (debout) lorsqu'on souhaite en faire un chargeur fixe et la poser sur une table par exemple. Autre particularité inédite, son petit écran sur la tranche droite. En appuyant sur le bouton en bas à droite, on aperçoit le pourcentage de batterie de la batterie externe elle-même. Pratique pour connaître le moment idéal où il faut la mettre à charger. Bien plus compréhensible que les petites diodes lumineuses habituelles trop imprécises.



Lorsqu'un iPhone est fixé dessus, l'écran affiche également le temps de charge estimé pour qu'il revienne à 100 %. Le calcul se fait en quelques secondes, bien qu'il perde forcément en précision si vous utilisez le smartphone en même temps qu'il recharge. Honnêtement, certains ne s'en serviront pas. Pour rappel, il suffit de poser l'iPhone sur la surface de recharge pour qu'elle s'active automatiquement. Pas besoin d'appuyer sur le bouton. L'iPhone peut être positionné à la verticale comme à l'horizontale qui active le mode "En veille".

Utilisation

Passons au test en conditions réelles. Un iPhone 14 Pro se recharge de 20 % à 80 % en 1 heure avec cette batterie externe MagGo dotée d'une recharge à 15 W grâce à Qi2. À titre de comparaison, en filaire et avec le chargeur adéquat, l'iPhone 14 Pro passe de 20 % à 80 % en 40 minutes, soit 20 minutes de moins. Logique puisque la puissance de recharge dans ce cas de figure monte à 27 W. Sur une seule charge, MagGo parvient à faire le 20 % à 80 % trois fois, ce qui est une belle prouesse pour une batterie externe.



Malgré l'arrivée de Qi2, la charge sans fil ne rivalise toujours pas avec la charge filaire. Il est donc important de bien évaluer ses besoins avant de passer à l'achat. D'où notre test pour vous éclairer sur le sujet. À noter qu'il est possible de passer par la charge filaire si vous souhaitez par exemple la ranger dans un sac durant la recharge ou brancher des AirPods, ou les deux en même temps. C'est à ce moment-là que le mot polyvalence prend tout son sens.



Il n'y a aucun souci pour utiliser l'iPhone en même temps qu'il se charge. Il est possible qu'il chauffe un peu plus, mais sa batterie se recharge même pendant le visionnage d'une vidéo sur YouTube. En parlant de chauffe, oui l'iPhone est à une température un peu plus élevée avec ce mode de recharge, mais une fois de plus, rien d'anormal.



Résumé des caractéristiques principales :

Une charge sans fil deux fois plus rapide qu'avant, mais pas encore au niveau du filaire

Une bonne capacité de recharge (trois fois le 20 % à 80 % sur une charge)

Un écran d'indication moderne, mais parfois imprécis

Une polyvalence redoutable

Épaisse mais compacte

Utile dans tout type d'environnement

La MagGo PowerBank 10 000 mAh est en vente au prix de 89,99 €, un prix rehaussé qui s'explique par l'implantation de la nouvelle norme Qi2. Elle est disponible en noir ou en blanc, sur le site d'Anker et sur la boutique officielle d'Amazon.

Deux produits d'une taille équivalente

Comparaison avec une station de recharge concurrente plus encombrante et moins performante.

Plus petite, plus puissante

