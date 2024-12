Test du chargeur de voyage Anker MagGo 3-en-1 Qi 2

La recharge sans fil des appareils Apple a longtemps été dominée par les accessoires officiels MagSafe de la marque. Mais avec l'arrivée de la certification Qi2, les constructeurs tiers peuvent enfin proposer des solutions tout aussi performantes. C'est dans ce contexte qu'Anker a dévoilé il y a quelques semaines sa station de charge MagGo 3-en-1, un accessoire particulièrement séduisant qui promet de recharger simultanément iPhone, Apple Watch et AirPods dans un format extrêmement compact.

Un design compact et intelligent

Le premier atout de cette station MagGo réside dans sa conception ultra-compacte. Une fois pliée, elle prend quasiment autant de place qu'une boîte d'AirPods Pro, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal. La finition est soignée avec une texture agréable au toucher et une lanière en silicone qui assure durabilité et stabilité. Avec un poids d'environ 100 grammes, le chargeur sait se faire oublier dans un sac à dos ou une poche.

Dans la boîte, on trouve un adaptateur secteur 40W utilisant la technologie GaN, un câble USB-C de 1,5 mètre et bien sûr la garantie de 24 mois caractéristique d'Anker. Le bloc d'alimentation est particulièrement compact et efficace, gérant parfaitement la dissipation thermique même en charge intensive. Plusieurs adaptateurs sont fournis pour les prises européenne, américaine et anglaise pour emporter le chargeur partout et ne jamais être coincé à l'étranger.



Au chapitre du design, l'accessoire semble solide malgré l'utilisation de plastique et de gomme type caoutchouc. La légèreté n'est pas au détriment de la solidité et le chargeur se détériorera pas avec une utilisation normale. En revanche, il est possible de plier la station comme un origami pour en faire une sorte de support pour visionner une vidéo par exemple. Ne comptez pas sur cette possibilité tant l'iPhone est instable et évitez autant que possible de le faire dans un environnement mouvant comme un train ou un avion au risque de faire tomber votre iPhone. Dommage.

D'excellentes performances de charge

Les tests révèlent des performances dignes de tous les chargeurs officiels MagSafe dignes de ce nom. L'iPhone se recharge à 15W, soit la puissance maximale possible en Qi2, permettant de passer de 0 à 20% en seulement 15 minutes. L'Apple Watch Series 10 n'est pas en reste puisqu'elle atteint les 75% de charge en environ 30 minutes, profitant ainsi de la charge ultra rapide du dernier modèle.



A noter que ce chargeur n'est pas compatible avec la toute dernière norme de MagSafe 25W introduite sur l'iPhone 16. A l'heure actuelle, seul le câble officiel d'Apple peut atteindre la nouvelle vitesse de charge. Ce n'est pas un défaut dans la mesure où il n'existe aucune alternative et 15W suffisent pour une utilisation normale, mais c'est à savoir. En revanche, la nouvelle charge ultra rapide de l'Apple Watch Series 10 est totalement prise en charge.

La station permet une recharge simultanée des trois appareils sans compromis sur la puissance délivrée. Les certifications Apple garantissent une compatibilité parfaite et une charge optimale pour chaque appareil. Un point particulièrement appréciable est la stabilité de la connexion magnétique, qui évite les déconnexions accidentelles même en cas de manipulation.

Le verdict : un accessoire de qualité

Le chargeur Anker MagGo 3-en-1 s'impose comme une excellente alternative aux solutions classiques difficilement transportables. Avec un prix correct pour ce genre de produit (99 €), sa conception intelligente et ses performances de charge excellentes, il coche toutes les cases d'un accessoire premium. La certification Qi2 garantit une compatibilité optimale avec les derniers iPhone, tout en restant compatible avec les générations précédentes à partir de l'iPhone 12.



Pour qui cherche une station de charge complète, portable et efficace pour son écosystème Apple, le MagGo 3-en-1 représente un investissement judicieux. Il combine intelligemment portabilité et performances, le tout dans un design élégant qui ne déparera pas sur un bureau ou une table de chevet. C'est clairement l'un des meilleurs chargeurs sans fil du moment, et sans doute le meilleur pour une utilisation nomade.

Acheter la station de recharge Anker MagGo 3-en-1 sur Amazon en promo à 74 € au lieu de 99 €

