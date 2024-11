Mophie lance un chargeur de voyage 3-en-1 Qi2 et un chargeur voiture

Mophie, un constructeur qui propose des produits de qualité autour de l'iPhone depuis 2008, a présenté trois nouveaux accessoires de charge compatibles Qi2 désormais disponibles dans les magasins Apple : le chargeur de voyage 3 en 1, un support de charge sans fil pour voiture ainsi qu'une variante magnétique du support de charge pour voiture. Un concurrent de plus pour Anker, Belkin et compagnie.

Un accessoire 3-en-1 chez Mophie

Commençons par le chargeur de voyage 3 en 1 de Mophie, au prix de 169,95 €, qui comprend :

Un socle de charge Qi2 MagSafe pour iPhone, délivrant jusqu'à 15 W pour les modèles compatibles.

Un chargeur 7,5 W pour Apple Watch (série 7 et ultérieure) pour prendre en charge la charge rapide.

Une surface de charge 5 W pour AirPods.

Exclusivement vendu par Apple, le chargeur de voyage est également livré avec un adaptateur mural 40 W. Il comprend d'ailleurs des adaptateurs de prise internationaux pour l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. La surface de charge de l'iPhone peut être utilisée à plat ou relevée pour la compatibilité avec le mode veille. Le chargeur se plie en deux pour une portabilité aisée et est livré avec un étui de transport pour le chargeur et l'adaptateur.

Deux supports pour voiture

Le support de chargement sans fil pour grille d’aération, vendu au prix de 79,95 €, fournit jusqu’à 15 W de puissance aux iPhones compatibles avec Qi2. Il se fixe solidement aux grilles d’aération de la voiture via un crochet réglable et dispose d’une large base qui maintient l’iPhone en place. Il offre également des réglages d’inclinaison et de pivotement pour un angle de vue optimal et prend en charge le montage et le retrait d’une seule main. Mophie intègre un câble USB-C vers USB-C, un adaptateur de voiture USB-C de 20 W et deux clips de gestion des câbles dans la boîte.

Pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin de recharger leur appareil dans la voiture, Mophie propose un support magnétique pour grille d’aération pour 34,95 €. Ce support maintient l’iPhone via MagSafe pour la navigation et les appels mains libres, et comprend des fonctions d’inclinaison, de pivotement et de fonctionnement à une main similaires à celles du support sans fil.

Tous les nouveaux accessoires de Mophie sont disponibles uniquement sur l’Apple Store en ligne et dans les magasins Apple.