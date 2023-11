Les accessoires Qi2 débarqueront avant les fêtes de fin d'année

Avec sa gamme iPhone 15, Apple a démocratisé la charge sans fil Qi2, une nouvelle norme qui apporte certains avantages, mais qui doit d'abord être validé par le Wireless Power Consortium avant que les accessoires compatibles soient commercialisés. La bonne nouvelle, c'est que tout va être prêt pour les achats de Noël !

Les accessoires sans fil Qi2 arrivent en masse

Les accessoires Qi2 qui sont représentés comme une nouvelle ère de la charge sans fil, sont sur le point de faire leur entrée sur le marché juste à temps pour les fêtes de fin d'année. La bonne nouvelle, c'est que les nouveaux iPhone 15 sont les premiers smartphones à proposer cette technologie.



La principale différence entre Qi1 et Qi2 réside dans l'utilisation d'aimants pour la transmission de l'énergie. Tandis que Qi1 se basait principalement sur l'induction électromagnétique pour transférer l'énergie sans nécessiter de contact direct, la norme Qi2 améliore ce système en intégrant des aimants qui optimisent l'alignement et l'efficacité de la charge. Cette innovation permet une charge rapide sans fil pouvant atteindre 15 W contre 7,5 W jusqu'à maintenant.

L'arrivée des accessoires Qi2 sur le marché promet de changer la donne, des fabricants réputés tels que Belkin et Anker sont en phase finale de certification de leurs produits Qi2 et ils devraient être mis à disposition des consommateurs "à temps pour les fêtes de fin d'année". Le Wireless Power Consortium, qui supervise les standards de charge sans fil, a révélé que plus de 100 appareils sont actuellement en attente de certification pour Qi2.



Cette nouvelle signifie non seulement que les utilisateurs de l'iPhone 15 auront un plus grand choix d'accessoires pour bénéficier de la charge rapide de 15 W, mais aussi que ces options seront potentiellement plus abordables que les options certifiées MagSafe actuelles.



