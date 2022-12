Les employés des Apple Store en Australie en grève pour les fêtes de fin d'année

Dans le cadre du mouvement de syndicalisation qui touche Apple, les employés des Apple Store en Australie se préparent à faire grève plus tard ce mois-ci. Cela fait suite à une grève brève mais notable en octobre, où 150 des 400 employés des Apple Store du pays ont protesté en suspendant leur travail pendant une heure.

Une grève pour Noël en Australie

Bien que la grève d'octobre ait été brève, elle est entrée dans l'histoire, car il s'agissait non seulement de la toute première grève des employés des Apple Store, mais aussi de la première grève coordonnée à l'échelle nationale des salariés du commerce de détail en Australie. Les personnes qui ont pris part à la grève étaient membres du Retail and Fast Food Workers Union (RAFFWU). Les employés ont également protesté en refusant d'effectuer certains aspects de leur travail, notamment la réparation des AirPods et la réception des livraisons.

© Apple Store Sydney

Cette fois-ci, les employés des Apple Store en Australie prévoient une grève de plus grande ampleur. Selon un nouveau rapport de Reuters, les employés d'Apple prévoient de faire grève à partir de 15 heures, heure locale, le 23 décembre. Elle se poursuivrait jusqu'à la veille de Noël, qui est "une période de pointe pour les ventes" d'appareils Apple. Après les problèmes de production de l'iPhone 14 Pro, ce serait un nouveau coup dur pour la firme.



La grève aurait lieu dans toute l'Australie, mais on s'attend à ce qu'elle ait le plus grand impact dans deux points de vente à Brisbane, ainsi qu'à Adélaïde et à Newcastle, où le RAFFWU compte le plus de membres.



En plus de la grève, les employés en Australie sont prêts à intensifier d'autres actions de grève :

D'autres actions de grève qui se poursuivent depuis le début de l'année seront également intensifiées, a déclaré RAFFWU, notamment l'interdiction de réparer les iphones et les Apple Watch pendant certaines heures dans certains points de vente, l'interdiction de répondre à la porte dans d'autres, l'interdiction de réaliser des ventes et l'interdiction de porter le t-shirt rouge festif de l'entreprise.

En Australie, les employés des Apple Store réclament de meilleures conditions, notamment une augmentation des salaires, une amélioration des horaires et un accord d'augmentation annuelle des salaires.



De quoi donner des idées aux employés des Apple Store dans le monde ?