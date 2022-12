App Store Connect : les équipes resteront disponibles pour les fêtes de fin d'année 2022

Depuis la création de l'App Store, Apple a toujours informé les développeurs que les équipes de validation des mises à jour et des nouvelles applications étaient temporairement indisponibles sur la dernière semaine du mois de décembre. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas le cas en 2022, la firme de Cupertino conserve cette fois-ci des membres dans l'équipe pour continuer à approuver les apps.

Les applications seront toujours examinées par l'équipe de l'App Store

Quand vous êtes un développeur iOS, iPadOS, macOS, tvOS et même watchOS et que vous souhaitez atteindre les clients Apple à travers l'App Store, vous devez soumettre votre app à une équipe d'Apple qui décide si celle-ci peut ou non être mise en ligne sur la boutique d'applications.

Si cette équipe est disponible toute l'année, elle était auparavant en vacances pendant une semaine complète chaque fin d'année, ce qui pouvait poser un problème aux développeurs qui devaient mettre à jour leur application de manière "urgente".



Heureusement, ce ne sera pas le cas en 2022. Apple a expliqué dans une publication sur le site dédié aux développeurs que l'équipe restera disponible pendant l'ensemble des fêtes de fin d'année. Voici le message :

La saison la plus chargée de l'App Store est presque là ! Assurez-vous que vos applications et vos pages de produits sont à jour et prêtes avant les vacances à venir. Nous sommes heureux de rester ouverts tout au long de la saison cette année et nous sommes impatients d'accepter vos soumissions.

Bien sûr, Apple n'empêche pas son équipe de prendre des congés payés dans cette période de l'année où tout le monde se retrouve en famille, mais l'entreprise exige désormais qu'un quota d'employés reste dans les bureaux pour continuer à valider ou refuser les nouvelles apps et mises à jour.

Cette réaction est normale et se produit d'ailleurs dans toutes les entreprises qui doivent poursuivre une activité même quand ce sont les fêtes de fin d'année.



Bien que "90% des soumissions soient examinées en moins de 24 heures", le géant californien a précisé que "les examens pourraient prendre un peu plus de temps du 23 au 27 décembre". Entre ces deux dates, l'équipe pourra prendre 2, 3 jours ou plus pour analyser les nouvelles applications ou les mises à jour d’apps existantes qui sont soumises.

C’est quoi App Store Connect

App Store Connect est l'endroit où les développeurs peuvent gérer leurs applications à distance, c'est ici où ils peuvent publier une nouvelle app, soumettre une mise à jour, mettre à jour la description, ajouter ou supprimer les captures d'écran de leur fiche... C'est en quelque sorte le panneau de contrôle qui permet de gérer ce que voit et ce que reçoit l'utilisateur de l'application ou le simple visiteur sur l'App Store.