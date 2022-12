Les bilans joueurs de l'année 2022 de Sony et Nintendo sont disponibles !

Les outils de bilan de l'année de Playstation et Nintendo révèlent vos meilleurs jeux et les heures passées à jouer.



Juste avant les vacances, les deux constructeurs nippons ont dévoilé leurs bilan de l'année 2022 pour PlayStation et Switch, vous permettant de voir les statistiques, un résumé de vos jeux préférés et plus encore. Comme les années précédentes, vous pourrez non seulement voir un résumé de votre année de jeu, mais aussi partager les moments forts avec vos amis et voir comment vous vous comparez aux autres joueurs du monde entier.

L'année des joueurs PlayStation

Sur PlayStation, vous verrez le nombre total de trophées, le nombre de parties jouées, le nombre total d'heures passées sur les jeux PS4 et PS5 et le nombre de jeux PlayStation Plus téléchargés si vous êtes membre. Vous verrez également des statistiques réalisées collectivement par la communauté PlayStation mondiale, comme le nombre total de kilomètres parcourus dans Gran Turismo 7 et le nombre de haches lancées dans God of War Ragnarok. À la fin de l'expérience, vous recevrez une carte récapitulative que vous pourrez partager avec les autres joueurs. Le fond sera celui du jeu auquel vous avez le plus joué.

L'année des joueurs Nintendo

Nintendo propose un outil similaire pour la Switch, avec un rapport indiquant les jeux auxquels vous avez le plus joué et pendant combien de temps. Vous pouvez également voir les titres auxquels vous jouiez mois par mois, et partager des images du rapport sur les médias sociaux. Vous verrez également un bilan global de l'année indiquant les jeux auxquels vous avez joué le plus et pendant combien de temps en 2022.

Comment voir son bilan

Pour accéder aux statistiques, vous devrez vous rendre sur les sites dédiés de Nintendo et de Sony, puis vous connecter à votre compte. Si vous êtes comme nous, vous avez peut-être passé un temps fou sur FIFA 22, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok, Mario Kart 8 Deluxe et le dernier Zelda.