Selon Eddy Cue, 2022 a été une "année révolutionnaire pour le divertissement"

Depuis plusieurs années, Apple accorde plus d'importance à son segment des services. On le voit dans les investissements autour des créations originales Apple TV+ ou encore à la volonté de proposer toujours plus de services aux clients Apple. Selon Eddy Cue (chef des services d'Apple), l'année 2022 a été époustouflante pour les services pommé !

Pouvons-nous y voir un signe ? Moins de 24 heures après l'annonce de la démission du vice-président des services d'Apple, Peter Stern, Eddy Cue partage une longue lettre visant à exprimer toutes les évolutions qu'ont connu récemment les services d'Apple. Dans la lettre de Cue, on remarque un discours optimiste pour l'avenir et des anecdotes qui concernent notamment le lancement du service de streaming Apple TV+ !



Le chef des services Apple mentionne également un gigantesque succès pour l'App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, Apple News+, Apple Maps, Apple Pay, Apple Card, Apple Podcasts, iCloud... En effet, les services cités ont conquis de nouvelles parts de marché et ont généré des milliards de dollars au fil des trimestres de 2022.

Voici la lettre ouverte d'Eddy Cue :

2022 a été une année révolutionnaire pour le divertissement. À un moment donné au cours de la dernière année, vous avez probablement découvert une nouvelle application, une nouvelle chanson, une nouvelle émission de télévision, un nouveau film ou un nouveau jeu. Une expérience qui vous a fait rire, vous a appris quelque chose de nouveau ou vous a aidé à voir le monde d'une nouvelle manière - et vous a poussé à le partager avec les autres.



C'est remarquable à quel point le contenu est à portée de main ; c'est un témoignage du travail extraordinaire des créateurs du monde entier. Jamais auparavant nous n'avons bénéficié d'un accès instantané à des séries originales plus cinématographiques, à des films plus engageants, à plus de musique mondiale, à des applications plus créatives, à un journalisme plus essentiel et à des jeux et des sports plus immersifs - où que vous soyez, sur tous vos appareils préférés.

Chez Apple, nous avons le privilège de nous associer à des créateurs de toutes sortes, tout en créant des produits et des services qui permettent encore plus de créativité. Notre mission a toujours été d'enrichir la vie des gens et de laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé, et nous savons que cela demande plus que des compétences techniques. Il faut diriger nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Nous pensons que nos produits et services devraient être faits pour tout le monde. Nous croyons que la vie privée est un droit humain fondamental et que notre plus grande obligation envers nos clients est la sécurité. Nous croyons qu'une culture où tout le monde appartient peut stimuler l'innovation, et que nous devons défendre le changement que nous voulons voir dans le monde.

Lorsque nous avons lancé Apple TV+ il y a quelques années, nous l'avons fait pour raconter des histoires qui reflètent notre humanité au sens large. Et qu'il s'agisse de CODA qui a remporté l'Oscar du meilleur film ou de Ted Lasso qui a remporté des Emmys consécutifs pour la meilleure comédie, nous avons vu, à bien des égards, la validation de ce type de narration et le fort désir d'en avoir plus.



Et croyez-moi : il y a beaucoup plus à venir. Des moments à anticiper, à apprécier et à réfléchir. Des moments qui nous feront sauter d'excitation ou au bord de nos sièges, ou qui nous donnent envie de nous lever et de danser. Des moments qui peuvent créer des souvenirs durables et nous rapprocher les uns des autres.