E3 2023 : Nintendo, Sony et Microsoft absents du plus grand salon de jeux vidéos ?

L'E3 est l'un des événements les plus importants dans l'univers gaming, c'est l'occasion pour les géants du secteur comme Sony ou encore Microsoft de dévoiler les bandes-annonces des futurs jeux et même les innovations matérielles à venir. Un E3 sans les créateurs de la PlayStation et de la Xbox est difficilement concevable puisque Sony et Microsoft attirent la majorité des joueurs dans le monde. Cependant, cela pourrait bien arriver...

Un E3 2023 pas comment les autres ?

Selon un récent rapport du site IGN, Microsoft, Sony et Nintendo devraient être absents de l'E3 2023, les trois entreprises ont décidé de ne pas faire de grandes annonces ni d'aller au contact de leur communauté pour ce rendez-vous pourtant très important.

Du côté de Microsoft, c'est une grande surprise, car les fidèles de la Xbox s'attendaient à la présence de l'entreprise pour réaliser des annonces de jeux à venir et peut-être des informations sur les futurs modèles de Xbox. Ajoutons à cela la déclaration de Phil Spencer qui affirmait il n'y a pas longtemps que "l'E3 est l'un des moments phares du monde du gaming". Une situation limite incompréhensible !



Du côté de PlayStation, la rupture avec l'E3 ne date pas d'hier, la marque de Sony avait déjà abandonné toute présence à l'événement annuel depuis 2019, soit quelques mois avant l'apparition de la pandémie Covid-19. Depuis l'édition 2018 de l'E3, PlayStation est aux abonnés absents, malgré une forte demande des joueurs qui espèrent toujours un retour des équipes PlayStation à l'E3.

Tout comme Microsoft, l'absence de Nintendo est aussi remarquée, l'entreprise avait développé le format "Nintendo Direct" qui permettait aux fans de découvrir les nouveaux titres à venir et les dernières actualités autour des consoles de la marque. On retrouvait des informations croustillantes qui entretenaient une certaine hype dans la communauté Nintendo !



Nintendo n'a pas toujours été fidèle à l'E3, mais la société a conservé une présence physique tant que cela était possible. Cette rupture entre Nintendo et l'E3 en 2023 fait penser à la pause de 4 ans qu'avaient pris les équipes de Nintendo.

L'E3 2023 toujours intéressant ?

Heureusement, l'E3 ne se limite pas qu'à PlayStation, Microsoft et Nintendo, on retrouve chaque année d'autres acteurs majeurs dans l'industrie des jeux vidéos. Dans les précédentes éditions de l'E3, on a pu apercevoir de grosses annonces d'Ubisoft ou encore d'EA. À chaque fois, les fans sont surpris et découvrent de nouveaux jeux avec des bandes-annonces et des vidéos de gameplay saisissants.



Après, on ne peut pas nier que l'absence des trois entreprises va provoquer une perte de vitesse et de visibilité pour l'E3 2023, beaucoup de joueurs n'iront pas au salon et ne suivront pas l'événement en ligne sur les chaînes YouTube et Twitch qui s'occupent de diffuser chaque année l'événement gaming.



Pour le moment, PlayStation, Microsoft et Nintendo n'ont pas confirmé officiellement leurs absences à l'E3 2023, en réalité, la source ne se base que sur des indiscrétions venant de personnes proches des 3 entreprises cités ci-dessus.



Source