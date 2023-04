Nouvelle vague de licenciements chez Amazon (dans la division des jeux vidéos)

C'est un nouveau coup dur qui a eu lieu cette semaine chez Amazon, après avoir massivement licencié dans les filiales Amazon Web Services et chez Twitch, la firme de Seattle continue avec cette fois-ci les licenciements d'environ 100 employés qui travaillaient chez Amazon Games.

Quand est-ce que cela va s'arrêter ?

Comme beaucoup d'entreprises américaines, Amazon a licencié des milliers d'employés aux États-Unis à cause du contexte économique difficile qui rend incertain les projets de nombreuses sociétés. Aujourd'hui, Amazon annonce se séparer de plusieurs salariés qui travaillaient au sein d'Amazon Games.

Les licenciements concernent uniquement :

Le studio Game Growth basé à San Diego , le studio est dirigé par Mike Frazzini (le vice-président d'Amazon Games) depuis 2019

, le studio est dirigé par Mike Frazzini (le vice-président d'Amazon Games) depuis 2019 Le service Prime Gaming

Ces licenciements sont liés à une volonté de "reconstruction" d'Amazon Games, la direction a exigé des changements majeurs et a supprimé quelques projets de "second plan" qui étaient en cours depuis plusieurs mois, voire des années.

Voici ce que déclare Christopher Hartmann, le vice-président de la division jeux vidéo chez Amazon :

L’équipe New World d’Irvine va progresser. Nous leur attribuerons plus de ressources afin de soutenir leur développement durablement. Notre studio de Montréal continuera de grandir et leur projet confidentiel évolue à grands pas. Enfin, le studio de San Diego va se consacrer à la pré-production de leur nouveau jeu confidentiel, étant donné que ce projet n’est pas encore prêt à mobiliser une équipe de production complète. Les équipes commerciales et back-end seront optimisées afin d'offrir des expériences riches à forte valeur ajoutée à nos clients. La taille des équipes sera ajustée en conséquence.

Amazon Games est derrière des jeux qui ont rencontré un joli succès dans l'industrie, on pense notamment à New Word ou encore Crucible qui ont passionné des millions de joueurs et provoqué un fort engouement sur les plateformes de streaming comme Twitch et YouTube.

Malgré ces licenciements inquiétants, Amazon Games garde l'objectif de créer des jeux qui révolutionnent l'industrie et qui vont au-delà des attentes et des standards habituels.



Source