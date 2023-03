Nouvelle vague de licenciements chez Amazon

Les licenciements s'accumulent dans les grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Si Apple est l'une des rares à n'avoir pas réalisé des licenciements de masse, certains de ses concurrents n'hésitent pas une seule seconde à se séparer de milliers d'employés du jour au lendemain. Amazon vient d'annoncer une nouvelle vague de licenciements.

Amazon licencie à tour de bras

Dans une lettre publiée sur le site d'Amazon, Andy Jassy, actuel patron d’Amazon, indique que l'entreprise va procéder au licenciement de 9 000 employés qui travaillent quotidiennement dans les divisions d'Amazon Web Services (AWS). Les suppressions de postes concernent l'expérience des personnes, le secteur de la publicité, les solutions technologiques et le service de streaming de jeux vidéos Twitch.



Les licenciements chez Amazon sont décrits comme étant inquiétants par les médias, après 18 000 licenciements qui ont eu lieu au début de l'année, la firme de Seattle continue aujourd'hui en excluant 9 000 salariés supplémentaires de ses effectifs. Du côté d'Amazon, Andy Jassy explique que licenciement ne veut pas dire fin des recrutements, le dirigeant d'Amazon assure même que de nombreux secteurs d'activité ont "considérablement augmenté leurs effectifs" depuis plusieurs semaines.

Dans sa déclaration annonçant les licenciements de 9 000 salariés, le patron précise pourquoi cela n'a pas été fait en même temps que tous les autres en début d'année :

Certains peuvent se demander pourquoi nous n'avons pas annoncé ces réductions de rôle avec celles que nous avons annoncées il y a quelques mois. La réponse courte est que toutes les équipes n'ont pas terminé leurs analyses à la fin de l'automne ; et plutôt que de nous précipiter à travers ces évaluations sans la diligence appropriée, nous avons choisi de partager ces décisions telles que nous les avons prises afin que les gens aient les informations dès que possible. Il en va de même pour cette note, car les équipes touchées n'ont pas encore fini de prendre les décisions finales sur les rôles qui seront précisément touchés. Une fois que ces décisions auront été prises (notre objectif est de les avoir terminées d'ici la mi-avril à la fin avril), nous communiquerons avec les employés concernés (ou, le cas échéant, avec les organismes de représentation des employés).

Le patron d'Amazon explique également que les licenciements se feront avec un paiement de départ, des prestations d'assurance maladie transitoire et un soutien de la part d'Amazon pour le placement externe.



Andy Jassy conclut son discours avec une pensée spéciale aux 9 000 salariés qui vont perdre leur emploi au sein d'Amazon Web Service (AWS), il les remercie pour le travail accompli au nom des clients de l'entreprise et affirme qu'il n'est jamais simple de dire au revoir à ses coéquipiers, ce qui génère toujours un manque. Pas de quoi stopper les nombreuses promo sur les produits Apple cependant…

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.