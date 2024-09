Les PC Copilot+ de Microsoft galèrent avec les jeux vidéo populaires

Les nouveaux PC Copilot+ de Microsoft, vantés pour leurs performances ultra-rapides pour les tâches d'intelligence artificielle, leur autonomie prolongée et leur facilité d'utilisation, semblent avoir oublié un pan essentiel : les jeux vidéo. Selon un rapport du Wall Street Journal, les joueurs PC doivent éviter cette gamme à tout prix. Le moment idéal pour passer sur Mac ?

Microsoft s'est complètement raté

Ces PC Copilot+ sont équipés de puces Qualcomm Snapdragon basées sur l'architecture Arm, qui intègrent un processeur, un GPU et une unité de traitement neuronal. Une conception qui n'est pas sans rappeler celle des puces Apple, loin des vieillissants processeurs Intel. Toutefois, l'utilisation de puces Arm entraîne les mêmes limitations que celles rencontrées par les Mac d'Apple, notamment l'incapacité à exécuter des jeux PC populaires conçus pour l'architecture x86 (Intel). Environ 15 % des utilisateurs de PC portables sont des joueurs et, surtout, les utilisateurs de Microsoft ne sont pas habitués à faire face à de telles incompatibilités.

Pour contourner cette limitation, Microsoft a conçu Prism, un équivalent de Rosetta sur les Macs d'Apple. Cet outil permet aux applications x86 de fonctionner sur les machines Windows basées sur Arm avec un système d'émulation, mais les résultats sont loin de ceux obtenus par Apple. Lors d'un test de 1 300 jeux PC, seulement la moitié d'entre eux ont pu être lancés sans bugs, problèmes graphiques ou échecs au démarrage.

Dans certains cas, des logiciels anti-triche, comme ceux utilisés dans Fortnite et League of Legends, ne peuvent pas être adaptés pour fonctionner sur Arm, empêchant ainsi ces titres de s'exécuter. Il n'existe pas de solution rapide à ce problème, les développeurs devant proposer une version native. Chez Apple, les jeux natifs commencent à arriver, avec à la clé, des performances de haut vol, comme par exemple avec Resident Evil Village, Death Stranding et autres Stray.

Un problème déjà connu

C'est une très mauvaise nouvelle pour Microsoft, bien que les critiques des PC Copilot+ avaient déjà signalé des problèmes avec Prism dès le mois de juin. Outre des soucis avec des logiciels professionnels comme Premiere Pro ou Blender qui étaient pratiquement inutilisables, les jeux Destiny 2, Starfield, Halo Infinite et Fall Guys ne pouvaient même pas être lancés.

Microsoft a reconnu auprès du Wall Street Journal que les titres avec des exigences graphiques élevées pourraient ne pas fonctionner sur les PC Copilot+. Pour les hardcore gamers, la firme américaine conseille tout de même de se porter sur d'autres ordinateurs. Apple a évidemment un joli coup à jouer dans les prochains mois, notamment avec sa prochaine gamme de Mac M4 à venir.