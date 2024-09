Apple lancerait les iMac, Mac mini et MacBook Pro M4 en novembre, les autres en 2025

Selon des informations confidentielles obtenues par nos amis de MacRumors, Apple devrait annoncer en novembre de nouveaux modèles de Mac équipés de puces M4 (en plusieurs variantes). Ce que corrobore le spécialiste Mark Gurman, qui nous précise que le Mac mini en profitera pour éliminer ses derniers ports USB-A.

Une date précise, enfin !

Selon une source "fiable", Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles de Mac en novembre prochain, soit près de six moi après l'introduction du processeur de dernière génération dans l'iPad Pro 2024. Bien que nous savons que les nouveaux Mac sont généralement commercialisés en fin d'année, c'est la première fois qu'une date précise a été avancée pour la commercialisation des premiers Mac M4.

Cela n'exclut pas la possibilité qu'Apple organise un événement en octobre pour présenter ces nouvelles machines. L'année dernière, Apple avait annoncé son événement « Scary Fast » le mardi 23 octobre, qui s'est tenu le lundi 30 octobre (mardi 31 pour nous, en pleine nuit), où les nouveaux MacBook Pro et iMac avec les puces M3 ont été dévoilés. Ces appareils ont ensuite été mis en vente le mardi 7 novembre. Il est donc possible que nous assistions à un scénario similaire cette année.

Plusieurs modèles de Mac M4

Les rumeurs indiquent qu'Apple prévoit de lancer quatre nouveaux ordinateurs avec des puces de la série M4 d'ici la fin de l'année : un MacBook Pro de 14 pouces d'entrée de gamme avec la puce M4, de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M4 Pro et M4 Max, un nouvel iMac avec la puce M4, et un Mac mini entièrement redessiné avec les puces M4 et M4 Pro. À l'exception du nouveau Mac mini, ces appareils devraient recevoir des mises à jour mineures principalement axées sur l'amélioration des performances, mais ils pourraient également être dotés de 16 Go de RAM en standard pour la première fois. Certaines de ces machines seraient déjà en production de masse, ce qui correspondrait à une sortie en novembre.

Pour en revenir au Mac mini, selon la lettre dominicale « Power On » de Mark Gurman, le petit ordinateur sera doté de cinq ports USB-C au total, mais aucun port USB-A. Trois ports USB-C seront situés à l'arrière, tandis que deux seront placés à l'avant, comme sur le Mac Studio. Les ports Ethernet, HDMI et audio 3,5 mm seront toujours présents, et l'alimentation restera interne. Les fournisseurs vont l'expédition dès ce mois-ci aux Apple Store du monde entier, la variante M4 Pro n'arrivant qu'en octobre.

Une gamme au complet en 2025

La génération M4 marquera la première fois qu'Apple utilisera la même génération de puces pour l'ensemble de sa gamme de Mac, avec des mises à jour prévues pour ajouter la puce M4 aux MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, et Mac Pro au cours de l'année prochaine. Jusqu'à présent, il y avait toujours des retardataires.