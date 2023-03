Meta dévoile sa feuille de route AR/VR pour les 4 prochaines années en avant-première

Malgré plusieurs échecs de stratégies ces dernières années, le groupe Meta a conservé ses ambitions quant à l'avenir de ses appareils proposant une expérience AR/VR ou les deux. Au cours d'une présentation en interne, les dirigeants de Meta ont fourni l'organisation pour des lunettes en réalité augmentée, une montre intelligente et trois nouveaux casques Quest.

Quel futur chez Meta pour l'AR et la VR ?

Sony a récemment sorti son impressionnant PlayStation VR 2 via sa filiale PlayStation, Apple va prochainement se lancer sur le marché avec un casque mélangeant la réalité virtuelle et la réalité augmentée... L'avenir du secteur a de quoi refroidir plus d'un concurrent pour ses futurs projets, mais certainement pas le groupe de Mark Zuckerberg qui a déjà des plans tout prêts pour les quatre prochaines années !



Une présentation interne a révélé que le Quest 3 de Meta, qui devrait être lancé en 2023, sera deux fois plus fin et bien plus puissant que la génération actuelle. Mark Rabkin, vice-président de la réalité virtuelle chez Meta, a expliqué que l'objectif est de susciter l'intérêt des passionnés de VR et de montrer aux gens que ces nouvelles fonctionnalités en valent la peine. Le Quest 3 devrait être légèrement plus cher que le Quest 2 actuel qui est vendu pour environ 449 euros.

Une paire de lunettes connectée

Meta va également lancer une paire de lunettes en réalité augmentée dans un avenir proche, c'est un projet très sérieux qui a commencé en 2015 et qui a rassemblé les meilleurs spécialistes des États-Unis et les ingénieurs les plus expérimentés du secteur.

Cette paire de lunettes AR permettra aux utilisateurs d'accéder à des informations en temps réel, de visualiser des images en 3D ou encore de jouer à des jeux immersifs.



Pour conclure, Meta prévoit de présenter une montre connectée à interface neuronale d'ici 2027. Cette montre sera une petite révolution, selon Mark Zuckerberg, elle intégrera nos vies comme l'ont fait les smartphones. Le prix sera abordable pour faciliter l'adoption et les renouvellements.



La feuille de route AR/VR pour les 4 prochaines années de l'entreprise révèle que Meta est déterminé à rester à la pointe de la technologie et à continuer à innover dans ce domaine. Avec des produits tels que le Quest 3, la paire de lunettes AR et la montre connectée à interface neuronale, Meta est en bonne voie pour continuer à façonner l'avenir de la technologie AR/VR. À voir maintenant comment la concurrence répondra aux produits Meta à venir sur le marché !



