Google dévoile le Pixel Fold en avant-première dans une publicité

Des images du Pixel Fold sont apparues dans une publicité YouTube avant son annonce prévue à la Google I/O plus tard aujourd'hui. La vidéo non répertoriée met en scène de nombreuses stars de la NBA et de multiples gros plans du futur Pixel Fold dans une utilisation quotidienne. Il s'agit du concurrent du Samsung Galaxy Fold, le leader du marché à l'heure actuelle, Apple n'ayant toujours rien annoncé de ce côté.

Google Pixel x NBA : The Greatest Watch Party

Intitulée "Google Pixel x NBA : The Greatest Watch Party", le lien a été partagé dans un tweet posté par le compte officiel de Google Pixel hier soir. Il semble que Google ait publié le lien prématurément, car le tweet demandait aux lecteurs de "revenir demain". Ce même tweet comprend également une photo du MVP Joel Embiid tenant clairement le Pixel Fold.

Y’all ready for the greatest watch party of all-time?



Check back in tomorrow 👀🔥 #TeamPixel https://t.co/k5CdmegRNM pic.twitter.com/M5oLoyVGRv — Google Pixel (@GooglePixel_US) May 9, 2023

En plus de présenter le Pixel Fold sous différents angles, la vidéo démontre également quelques-unes de ses capacités. L'occasion de voir en action la charnière (et le cadre), avec le Fold fermé, complètement ouvert, et placé sur un bureau partiellement ouvert à un angle de 90 degrés. Une simulation d'appel vidéo avec Giannis Antetokounmpo montre également comment le flux de la caméra peut basculer de manière transparente entre l'écran interne et l'écran externe.

La vidéo ne nous donne aucune information sur les spécifications techniques du Pixel Fold, mais Roland Quandt, une source digne de confiance, affirme que l'écran interne de l'appareil est un OLED de 7,6 pouces (2208x1840, 379 ppi), et que l'écran externe est un OLED de 5,8 pouces (2092x1080, 408 ppi).



Le partenariat entre la NBA et Google n'est pas nouveau. L'année dernière, le géant de la recherche a créé la Pixel Arena - un stade virtuel où les utilisateurs peuvent découvrir la NBA - et les playoffs 2023 de la NBA sont "présentés par Google Pixel".



Le coup d'envoi de Google I/O 2023 sera donné ce soir, nous publierons évidemment des articles sur les nouveautés importantes.



Pour finir, voici la vidéo en question :