Google dévoile officiellement le Pixel Fold en vidéo

Après des mois de rumeurs et de fuites, Google a confirmé l'existence du Pixel Fold, avant le keynote. Il a montré le Pixel Fold de manière officielle pour la première fois dans une vidéo postée sur Twitter et YouTube. L'entreprise devait dévoiler les caractéristiques complètes de son premier Pixel pliable lors de la conférence Google I/O la semaine prochaine, le 10 mai. Cependant, comme cela a souvent été le cas ces dernières années, Google a offert un premier aperçu d'un appareil à venir avant un événement de lancement plus détaillé.

Voici le premier téléphone pliant de Google

Comme nous l'avions vu, le premier téléphone pliable de Google est doté d'une charnière verticale qui s'ouvre pour révéler un écran semblable à celui d'une tablette, de la même manière que les appareils Galaxy Fold de Samsung. Lorsque le Pixel Fold est fermé, vous pouvez utiliser un écran tactile plus petit qui se trouve à l'extérieur, ainsi qu'un module de caméras à l'arrière.

Les différents rapports ont suggéré que le Pixel Fold débutera aux alentours de 1700 $, soit certainement l'équivalent en euros et qu'il pourrait être disponible dès le mois prochain (la vidéo et une page du Google Store notent simplement qu'il est "bientôt disponible"). Le Pixel Fold fonctionnerait avec la puce Tensor G2 de Google - la même que celui que l'on trouve dans les appareils Pixel 7. L'écran externe mesurerait 5,8 pouces et l'écran interne 7,6 pouces. En ce qui concerne l'autonomie, les rumeurs suggèrent que le Pixel Fold fonctionnera jusqu'à 24 heures sur la base d'une utilisation régulière et jusqu'à 72 heures avec le mode d'économie de batterie extrême activé, ce qui est une belle performance.



Bien que le prix et les spécifications n'aient pas encore été confirmés, nous obtiendrons tous les détails le 10 mai, lors du lancement de la conférence I/O. Espérons que Google a tiré les leçons des premiers faux pas de Samsung en matière d'écran pliable pour s'assurer que la charnière du Pixel Fold est suffisamment résistante et ne marque pas un pli au bout d'un certain temps. En attendant, nous attendons toujours la réponse d'Apple, qui sera bientôt bon dernier dans ce domaine.