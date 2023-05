La fiche technique du Google Pixel 7A a fuité

Après les couleurs et les rendus parus le mois dernier, la nouvelle fuite concernant le futur Google Pixel 7a nous dévoile la fiche technique et les caractéristiques du modèle d'entrée de gamme du concurrent d'Apple.

Un écran à 90 Hz pour le Pixel 7a

Selon des images partagées par Roland Quandt sur Twitter, nous avons eu droit aux images marketing ainsi qu'à un tableau listant les détails techniques du Pixel 7a, tout en présentant également des images des Google Pixel Buds Series A en bleu ciel.

Pour le Pixel 7a, la fiche technique le montre à côté de son prédécesseur le Pixel 6a et toutes les informations de l'écran, de l'appareil photo, de l'autonomie de la batterie et du processeur sont comparés.



Le Pixel 7a conserve le même design et un écran de 6,1 pouces, mais cette fois jusqu'à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 60 Hz pour le Pixel 6a, soit mieux qu'un iPhone 14 de base.



Du côté de l'appareil photo, on note une mise à niveau sur l'ensemble du tableau avec un objectif large de 64MP, un objectif ultra-large de 13MP et une caméra frontale de 13MP. Les fonctionnalités de l'appareil photo incluent désormais un zoom 8x au lieu de 7x, tandis que les fonctions Photo Unblur, Magic Eraser et Night Sight sont mises en avant.

En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, les futurs clients seront ravis d'apprendre que Google a enfin ajouté la recharge sans fil sur le Pixel 7a, qui est également désormais alimenté par Tensor G2, la prochaine version du processeur maison de Google.



Dans la boîte, le Pixel 7a sera accompagné d'un outil SIM, d'un adaptateur Quick Switch et d'un câble USB-C à USB-C de 1 m. Quant au prix, il serait 50 euros plus élevé, avec un tarif démarrant à 509 € en France.

On ne sait pas encore quand Google dévoilera ses prochaines mises à jour matérielles, mais tous les regards sont tournés vers le prochain événement développeur de l'entreprise, Google I/O, prévu pour le 10 mai 2023. Un keynote d'ouverture pourrait être le moment idéal pour présenter son Pixel 7A, mais aussi son Pixel Fold.