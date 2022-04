Le futur casque WH-1000XM5 de Sony a fuité : fiche technique et prix

Medhi Naitmazi

C'est une surprise, plusieurs informations sur le casque WH-1000XM5 de nouvelle génération de Sony ont été publiées sur le net, révélant un nouveau design et des spécifications plus avancées par rapport à l'offre actuelle de la société. Il s'agit d'un modèle plus haut de gamme que jamais qui entend rivaliser avec le AirPods Max d'Apple.

Le nouveau casque WH-1000XM5 en détails

En matière d'audio sans fil à réduction de bruit, le casque phare WH-1000XM4 de Sony est l'un des meilleurs du marché et sans doute le plus grand rival des AirPods Max avec le Bose 700.



Selon une source anonyme de détaillants qui s'est confiée au site allemand TechnikNews, le successeur du WH-1000XM4 de Sony arborera un nouveau design qui comprendra des bras articulés plus fins reliant les oreillettes à un bandeau plus étroit, rappelant justement le Bose 700. Le bandeau redessiné serait en métal plutôt qu'en plastique pour ne pas fragiliser l'apparel.



À contrario, Sony a renforcé le rembourrage des oreillettes, tout en abandonnant le mécanisme de pliage qui permettait d'emboîter une oreillette dans l'autre.

Selon la source de nos confères, l'une des grandes avancées du WH-1000XM5 concerne l'autonomie puisque le casque serait capable de tenir 40 heures avec la suppression active du bruit, soit 10 heures de plus que le XM4. Le temps de charge total serait de 3,5 heures en USB-C, soit environ 30 minutes de plus que la génération actuelle.



Du côté de la qualité sonore, le constructeur japonais a repositionné les trois microphones, et un bouton "Custom" a également été modifié. Le casque XM5 serait doté d'un processeur ANC supplémentaire et d'un nouveau pilote sonore, ce qui laisse supposer une amélioration de la suppression des bruits et de la qualité d'écoute, sans toutefois pouvoir le confirmer à date.



Dans l'ensemble, Sony va proposer une véritable évolution de son produit phare, alors que le XM4 n'améliorait que très peu l'excellent XM3.

Quelle date de sortie pour le XM5 ?

La date de sortie du casque XM5 est encore inconnue, mais il est apparu dans des documents de la FCC il y a quelques mois, ce qui laisse penser à une commercialisation imminente. Le XM5 sera encore vendu en noir et en beige.



Reste à connaître le prix, sachant que le XM4 est vendu 349€, ce qui est largement moins cher que le AirPods Max vendu normalement 629€, mais parfois 499€ avec une promo. Apple pourrait d'ailleurs lancer un AirPods Max 2 d'ici 2023, mais cela reste à confirmer.