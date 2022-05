Sony officialise son nouveau casque WH-1000XM5 à 419 euros

Medhi Naitmazi

Après plusieurs fuites et rumeurs, le nouveau casque WH-1000XM5 de Sony est officiel. Il sera mis en vente le 20 mai au prix de 419 € et ce, en deux couleurs, tout en améliorant les technologies embarquées, dont la réduction active du bruit qui a fait sa renommée. Le casque Apple Airpods Max est prévenu.

Un excellent casque de retour chez Sony

Le nouveau casque disposent de la même autonomie de 30 heures que les modèles précédents WH-1000XM4, mais le réseau de huit microphones et de deux processeurs devrait permettre à la technologie d'annulation active du bruit, la meilleur du marché, d'être encore plus performante qu'auparavant. Les premiers avis suggèrent que c'est le cas, bien que le mode de transparence intégré soit jugé insuffisant par rapport au AirPods Max d'Apple, vendu 200€ plus cher.

Notre technologie Precise Voice Pickup utilise quatre microphones à formation de faisceaux et un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA pour isoler votre voix avec précision. Une nouvelle structure de réduction du bruit bloque les souffles de vent lors des appels. Où que vous soyez, vous entendrez et serez entendu clairement en permanence.



En termes de construction, le WH-1000XM5 semble plus moderne que les modèles précédents, mais cela a un prix qui dépasse donc désormais les 400 euros. Autre point négatif, les écouteurs ne se plient plus, ce qui les rend tout aussi encombrants à transporter que les AirPods Max. Malgré tout, Sony semble satisfait de son choix et le passage au cuir synthétique souple sera certainement très apprécié.

Avec sa nouvelle finition en cuir souple ajusté, ce casque léger est magnifiquement conçu. Cette matière épouse la forme de votre tête, atténuant la pression sur vos oreilles, tout en filtrant les sons extérieurs. Avec notre design antibruit doté d'un ajustement sans à-coups, de tours d'oreille pivotants fluides et d'articulations silencieuses, le casque WH-1000XM5 offre une tenue très agréable.

Sony précise également que les nouveaux écouteurs offrent un "son exceptionnel", ce que les versions précédentes offraient déjà avec brio.

Le diaphragme 30 mm spécialement conçu améliore la réduction du bruit, surtout en basses fréquences. Vous pouvez profiter de votre musique avec précision sans bruit ambiant. Grâce au composite en fibre de carbone, le dôme ultra-rigide et léger améliore la clarté du son, surtout en basses fréquences.



Le diaphragme précis de 30 mm doté d'un dôme rigide et léger en matériau composite en fibre de carbone renforce la sensibilité aux hautes fréquences pour une qualité audio plus naturelle. Parmi les technologies Sony uniques, une soudure sans plomb à l'or assure une excellente conductivité. La résistance améliore la diffusion pour un son affiné et des circuits de traitement optimisés garantissent un son net et stable.

N'oublions pas non plus que le XM5 fonctionne avec Hi-Res Audio avec et sans fil, grâce à la technologie de codage audio LDAC. Le LDAC transmet environ trois fois plus de données que la technologie Bluetooth®, pour une qualité Hi-Res Audio unique. De même, la technologie DSEE Extreme avec Edge-AI convertit vos fichiers musicaux compressés en temps réel. Avec la reconnaissance des instruments, des genres musicaux et de chaque élément d'une chanson, elle restaure les sons aigus perdus avec la compression.

Si tout cela vous semble intéressant, vous êtes probablement déjà prêt à passer votre commande à 419€. Si le prix vous rebute, le XM4 reste au catalogue à un prix plus abordable de 300€.



Bien évidemment, les casques de Sony ne sont pas aussi simple à utiliser avec un iPhone que le AirPods Max d'Apple, notamment pour l'appairage et la commutation entre les appareils.