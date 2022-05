Certains ont déjà reçu leur casque Sony WH-1000XM5 qui sort le 12 mai

Alban Martin

L'un des concurrents les plus sérieux au AirPods Max d'Apple s'apprête à être renouvelé. Le remplaçant du XM4 avait déjà laissé échappé sa fiche technique et ses rendus, voilà que le WH-1000XM5 a atterri entre les mains de quelques chanceux. L'occasion de découvrir le packaging du casque le plus attendu de 2022.

Le nouveau casque WH-1000XM5 en images

Des images de l'emballage de la nouvelle génération du casque de Sony, le WH-1000XM5, ont fuité en ligne, confirmant le nouveau design récemment évoqué précédemment et suggérant que le lancement n'est plus très loin.



Initialement partagées sur un subreddit de Sony, les photos montrent que les images sur la boîte corroborent l'évolution extérieure, affinant le bras reliant les oreillettes qui semblent légèrement plus grandes que sur la génération précédente.



En revanche, cette nouvelle information vient infirmer les dires du mois dernier. TechnikNews évoquait qu'une source anonyme lui avait suggéré que les WH-1000XM5 auront une autonomie de 40 heures avec la suppression active du bruit, soit 10 heures de plus que les XM4. Les détails sur la boîte indiquent cependant une autonomie de 30 heures. Pour les plus optimistes, ce chiffre de 30 heures correspond à la suppression du bruit lorsque la technologie de codage audio Hi-Res LDAC de Sony est activée, et qu'il passe à 40 heures sans le LDAC. Ou alors, il se peut que Sony ait choisi de réduire la capacité de la batterie afin de réduire le poids total.

Quelle date de sortie pour le XM5 ?

La date de ce lancement serait prévue pour le 12 mai d'après le leaker de YouTube Jon Prosser qui affirme que le casque XM5 a bien une batterie de 30 heures, et que Sony le commercialisera au prix de 399 €. C'est largement moins cher que le AirPods Max vendu normalement 629€, mais parfois 499€ avec une promo. Apple pourrait d'ailleurs lancer un AirPods Max 2 d'ici 2023, mais cela reste à confirmer.