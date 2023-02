Sony a déjà vendu 32 millions de PS5

La branche "jeux vidéo" de Sony a connu un quatrième trimestre 2022 exceptionnel avec 7,1 millions de PS5 qui ont été vendus entre octobre et décembre, contre 3,9 millions au cours du même trimestre de l'année précédente. Il s'agit d'une hausse considérable de 82 %, ce qui confirme la fin des problèmes d'approvisionnement - comme l'entreprise l'a déclaré dernièrement. En d'autres termes, vous devriez être en mesure d'acheter une PS5 très facilement.

Un trimestre fort pour PlayStation

Avec une telle progression des ventes, le chiffre d'affaires a atteint les 1 250 milliards de yens (9,5 milliards d'euros), soit une hausse de 53 % par rapport à l'année précédente. Le matériel a vu sa croissance doubler, tandis que des augmentations importantes ont également été observées du côté des logiciels (30 %), des services réseau (20 %) et d'autres secteurs, notamment le PSVR et les ventes de logiciels tiers sur d'autres plateformes (73 %).

Au total, Sony a maintenant vendu 32,1 millions de PS5, contre 25 millions en novembre 2022, ce qui signifie que les ventes totales d'unités ont augmenté de 28 % sur les trois derniers mois. Cela signifie également que Sony pourrait atteindre ses prévisions de ventes de PS5 pour l'exercice 2022 (18 millions d'unités de mars 2022 à mars 2023) s'il parvient à expédier 5,2 millions de consoles au prochain trimestre, ce qui semblait auparavant très optimiste. En cas de succès, les ventes totales de la PS5 atteindront 37 millions d'unités à la fin de l'exercice.



Cette année, outre la résolution des problèmes de production, Sony s'est battu contre l'acquisition d'Activision par Microsoft, bien que Microsoft lui-même ait récemment souligné que Sony avait cinq fois plus de jeux exclusifs que Xbox. Le dernier en date s'appelle God of War Ragnarök.



Pour acheter une PS5, c'est maintenant :

Les capteurs Sony à la fête

Dans les résultats de Sony, notons également que les capteurs d'images continuent de progresser, avec des ventes en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 417 milliards de yens (3,1 milliards d'euros). Sony fournit une grande partie des capteurs d'appareils photo aux fabricants de smartphones, Apple y compris.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.