Sony dément les allégations sur la faible demande de PSVR2

Sony aurait réduit de moitié ses estimations de ventes pour le premier trimestre de lancement du PSVR2, selon un nouveau rapport de Bloomberg. La société avait initialement prévu d'inonder le marché avec deux millions de casques de réalité virtuelle next-gen, mais des sources internes avancent que le chiffre a été ramené à un million, après des précommandes prétendument décevantes. Le géant nippon n'a pas tardé à répondre...

Le rapport de Bloomberg

Le rapport de notre confrère américain indiquait ce matin que Sony a également revu ses estimation pour les douze prochains mois, avec une prévision de 1,5 million de casques PSVR2 expédiés entre avril 2023 et mars 2024. Un fournisseur a été informé qu'il devait s'attendre à une réduction des commandes de panneaux d'affichage, mais qu'il devait rester disponible pour augmenter les volumes si nécessaire. La sortie du PSVR2, à 599 euros, est prévue pour le 22 février 2023, aux côtés du jeu phare Horizon Call of the Mountain et de plus de 30 autres titres de lancement. Parmi eux, un certain Gran Turismo 7 qui, avec un bon volant, devrait être immersif au possible.



Étant donné que le casque PSVR original s'était vendu à cinq millions d'unités en janvier 2020, Sony avait prévu un gros stock pour le lancement du second modèle. Les nouveautés du casque sont importantes, signe d'un investissement massif du constructeur qui vendra cet accessoire plus cher que la PS5 elle-même.



Les premiers tests du PS VR 2 ont révélé que le support de la technologie oculaire était le principal changement, permettant un nouveau saut dans la technologie des jeux vidéo. L'affichage s'adapte à la position de vos yeux, pour un rendu plus réel que jamais.

La réponse de Sony

Mais attention, Sony vient de répondre par le biais d'une déclaration à GamesIndustry.biz dans laquelle il dément les affirmations de Bloomberg. Sony affirme qu'il n'a pas réduit sa production - et, au contraire, il "constate l'enthousiasme des fans de PlayStation pour le lancement à venir".



C'est la deuxième fois que Sony dément publiquement un rapport de Bloomberg, le précédent faisant état de problèmes liés à la production des consoles PS5. Le média affirmait que le fabricant avait réduit de quatre millions d'unités ses estimations de consoles jusqu'en mars 2021. Sony a ensuite démenti l'information, déclarant qu'il n'avait "pas modifié le nombre d'unités produites pour la PlayStation 5 depuis le début de la production de masse". Ambiance...



Pendant ce temps-là, Apple prépare le lancement de son premier casque, le Reality Pro dont on devrait entendre parler dans les mois qui arrivent.