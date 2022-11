C'est officiel : à 599 €, le PS VR2 est plus cher que la PS5

Après des mois d'attente ponctuée d'annonces, Sony a enfin dévoilé la date de sortie et le prix de son PlayStation VR 2, le casque de réalité virtuelle qui va accompagner la PS5 pendant les années à venir. Si la manette DualSense Edge avait choqué par son prix, le PS VR2 n'est pas en reste et coûtera plus cher que la console.

Présenté techniquement en janvier, puis visuellement en février, le PlayStation VR 2 avait livré sa fiche technique cet été. Le casque de réalité virtuelle pour la console PlayStation 5 embarque une technologie de pointe avec notamment la reconnaissance du regard, des manettes inspirées de la DualSense et plus encore. Mais tout cela a un prix.

Quel est le prix du PlayStation VR 2 ?

Sony a prévu plusieurs packs pour son nouveau casque de réalité virtuelle PSVR 2.



La version de base qui comprend un casque PS VR2, des écouteurs et deux manettes PS VR2 Sense Controllers, sera commercialisé à 599,99 euros en France. Le nippon prévoit également un pack avec le jeu Horizon Call of the Mountain pour 649,99 euros. Aux USA, le casque est vendu 549,99 dollars (soit une meilleure conversion euro / dollar que chez Apple).



Oui, le casque coûte plus cher que la PS5, vendue à partir de 399 euros en version sans disque. Et que dire du dock de charge à 49,99 euros pour le PS VR 2...

Quelle est la date de sortie du PS VR 2 ?

Le PlayStation VR 2 de Sony sera lancé le 22 février 2023. Vous avez donc le temps d'économiser...

Précommandes le 15 novembre

En attendant le lancement, sachez que l’ouverture des précommandes aura lieu dès le 15 novembre en France sur sa boutique en ligne PlayStation Direct.