PS VR2 : Sony dévoile les caractéristiques du casque pour PS5

Il y a 4 heures

Consoles

Medhi Naitmazi

Si vous êtes un joueur "PlayStation", vous attendez très certainement l'arrivée du second casque VR de Sony. Et bien pour commencer l'année 2022 comme il se doit, le géant nippon vient de révéler une foule d'informations sur le PS VR2, l'un des produits les plus attendus par la communauté. La réalité virtuelle reprend des couleurs avec ce nouveau casque qui est ici accompagné d'un premier jeu exclusif.

Le PlayStation VR2 en détail

Comme on pouvait s'y attendre, la bataille sur la réalité virtuelle ne fait que commencer, Apple sortant notamment son casque en fin d'année. Sony accélère, peut-être à cause des rumeurs insistantes. Le constructeur dévoile une partie de son casque VR sans le montrer, en misant sur la technologie. Pour cela, les ingénieurs parlent du suivi des yeux (Eye Tracking) et d'un rendu spécifique suivant votre regard (foveated), autorisant la concentration la puissance de calcul à l'endroit nécessaire. Le tout est aidé par la technologie "Tempest 3D Audio" de la PS5 pour une immersion sonore totale.



Voici la fiche technique partagée par Sony :

Écran OLED 2000 x 2040 par oeil à 110 degrés de champ de vision

Rafraîchissement à 90 / 120 Hz avec support du HDR

Capteurs : Capture mouvements : Système de capture de mouvements sur 6 axes (Gyroscope à 3 axes et Accéléromètre à 3 axes) Capteur de proximité infrarouge

4 caméras pour suivre le casque, les contrôleurs et le mouvement des yeux

Vibration intégrée au casque

Microphone intégré

Sortie jack 3,5 mm pour le son

Connexion avec la PS5 par USB-C

Oui, le seul hic semble bel et bien le côté filaire du casque. Le PS VR2 ne sera pas un casque sans-fil, il faudra connecter l'accessoire via un câble USB-C avec la PS5.

Les manettes du PS VR 2

Alors que le premier PlayStation VR se contentait de manettes PS Move, le PS VR2 s'offre enfin des contrôleurs de qualité avec les "PlayStation VR2 Sense Controllers". En toute logique, ces derniers héritent des technologies de la DualSense avec :

Des vibrations haptiques

Recharge par USB-C

Connexion Bluetooth 5.1

Batterie intégrée

Au niveau des boutons, on trouve :

Un stick

Deux boutons d’action (Croix/Rond et Triangle/Carré)

Deux boutons système (PS et Option/Create)

Deux boutons arrière (L1,L2 / R1,R2) à retour de force

Nul doute que la fiche technique est largement au niveau pour proposer une gamme de jeux bien plus immersifs, bien aidée par la puissance de la PS5. Justement, le premier jeu a été annoncé en même temps.

© Sony

Horizon Call of the Mountain : la vitrine technologique

Les joueurs attendent évidemment un certain Horizon Forbidden West sur PS5, mais l'entreprise japonaise a profité de cet évènement pour présenter un épisode spin-off de la série, exclusif au PS VR2 : Horizon Call of the Mountain. Une vidéo permet d'en prendre plein les yeux... pendant quelques secondes.

Le titre est développé par le studio Firesprite, racheté par Sony en 2021 pour alimenter son catalogue en réalité virtuelle, et chapeauté par Guerrilla Game, le studio responsable de la série. Le but semble évidemment de faire de Horizon Call of the Mountain (VR) une vitrine technologique.

Date et prix du PS VR 2

Tout cela est bien beau, mais quand sortira le casque PS VR2 ? À quel prix ? Personne ne le sait à date, Sony n'ayant donné aucune indication sur ces deux éléments pourtant cruciaux. Certains pensent que le constructeur parviendra à contenir le tarif à 399€ malgré la montée en gamme, d'autres pensent à 499€. Un prix équivalent à celui de la PS5 qui pourrait en rebuter plus d'un. Et si le PS VR 2 a été présenté en ce mois de janvier, il paraît probable que l'accessoire sorte d'ici la fin de l'année 2022.