La manette DualSense Edge sortira le 26 janvier 2023 à 239,99 euros

Après l'annonce le mois dernier, la manette sans fil DualSense Edge, la première manette ultra-personnalisable développée par PlayStation, vient d'être datée et tarifée. En précommandes la semaine prochaine, elle sera en vente dans le monde entier le 26 janvier au prix de 239,99 €. "Conçue dans une optique de performance et de personnalisation, la manette sans fil DualSense Edge pour PS5 vous invite à créer vos propres expériences vidéoludiques grâce à des commandes personnalisées adaptées à votre style de jeu", dixit Sony.

Une manette de Pro

La manette sans fil DualSense Edge sera disponible au prix de vente conseillé de 239.99 €. De plus, les modules du joystick remplaçables seront également disponibles dans le monde entier le 26 janvier au prix de vente conseillé de 24.99 €.

Comme indiqué dans le communiqué officiel, la manette sans fil DualSense Edge comporte un grand nombre d’options de personnalisation matérielles et logicielles, dont la réattribution des touches, la possibilité d’ajuster la sensibilité des joysticks et les gâchettes, des options pour alterner entre plusieurs profils de commande, ainsi qu’une interface utilisateur unique intégrée à la manette. Ce nouvel accessoire reprend également le confort et les fonctionnalités immersives emblématiques de la manette sans fil DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives qui ont permis à Sony de dominer le marché des consoles next-gen, malgré la pénurie.



Vous pouvez personnaliser la manette DualSense Edge à votre guise grâce aux trois séries de capuchons de joystick interchangeables et aux deux séries de touches arrière, également interchangeables, fournies. Tous ces éléments seront inclus dans la mallette de transport. Pour vous assurer d’être toujours prêt pour une session de jeu, vous avez même la possibilité de recharger votre manette par connexion USB pendant qu’elle est rangée dans sa mallette. C'est clairement un achat utile pour les amateurs de eSport et autres compétiteurs dans l'âme.

Voici ce que vous allez obtenir en achetant la nouvelle manette :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Si vous êtes intéressé, sachez que les précommandes pour la manette et les modules du joystick remplaçables commenceront le mardi 25 octobre chez certains revendeurs comme Amazon ou sur le site direct.playstation.com.

