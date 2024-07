La manette DualSense V2 pour PS5 est en fuite (màj : officiel)

Un revendeur canadien, Best Buy Canada, a semble-t-il fait une belle bourde. Le concurrent d'Amazon a en effet publié la fiche produit de la nouvelle manette sans fil DualSense v2 pour PlayStation 5 sur son site web.



La nouvelle manette a été listée avec son prix et ses caractéristiques techniques, alors que Sony n'a rien annoncé.



: la manette est désormais affichée chez Fnac et Darty, c'est donc officiel. L'autonomie est bien l'intérêt de cette nouvelle édition.

Une nouvelle Dualsense 2024 ?

La manette sans fil PlayStation 5 V2 DualSense, répertoriée sous le numéro de modèle 1000039935 et le code web 17668451, est vendue au prix de 89,99 dollars canadiens, soit le même tarif que l'accessoire originel. La manette v2 est en rupture de stock.

Cette nouvelle version de la manette DualSense ne présente aucun changement esthétique, et la description le confirme. Sony met toujours en avant une expérience de jeu immersive grâce à plusieurs fonctionnalités avancées que ne propose pas Xbox. Elle comprend des gâchettes adaptatives dynamiques, un microphone intégré et un retour haptique, qui remplace les moteurs de vibration traditionnels pour des sensations de jeu plus réalistes.



En revanche, le poids annoncé est de 280 grammes pour la Dualsense V2, à comparer aux 360 grammes de la V1. Comment Sony aurait-elle pu gagner autant en poids ?

La manette conserve le design de son prédécesseur, ce qui garantit une facilité d'utilisation lors des sessions de jeu prolongées. Elle est toujours dotée d'une prise casque intégrée, qui permet aux joueurs de connecter facilement leurs casques préférés pour une expérience audio améliorée.



Avec une autonomie de 12 heures en charge complète, la manette sans fil PS5 V2 DualSense est conçue pour de longues sessions de jeu. C'est la première fois qu'une autonomie précise est divulguée, il fallait se contenter auparavant d'une fourchette entre 10 et 15 heures. Certains clients se plaignent d'ailleurs de ne jamais atteindre ces chiffres. Ils pourraient éventuellement revoir la configuration des voyants lumineux, du microphone, du haut-parleur ou encore des vibrations pour augmenter la durée de vie de la batterie.



Reste qu'on attend une officialisation de la part du constructeur nippon. Espérons que si c'est le cas, Apple n'ait rien à faire pour qu'elle soit compatible iOS, iPadOS, macOS et tvOS, comme la première.

