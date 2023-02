Sony démonte lui-même son PSVR2 en vidéo

Les vidéos de démontage que Sony a publiées cette nuit nous permettent d'en savoir plus sur le fonctionnement du casque PlayStation VR2 qui est capable de suivre les manettes Sense qui l'accompagnent ainsi que les yeux des utilisateurs. Voyons tout cela en détail.

Le suivi des manettes Sense

Sous le couvercle de la manette Sense, on trouve un anneau de 14 LED IR et trois autres placées ailleurs pour le suivi, comme le montre la première vidéo de démontage. Takeshi Igarashi de Sony, qui a également conçu la manette DualSense, nous explique :

Ces lumières infrarouges sont utilisées par la caméra de suivi du casque VR pour détecter la position et l'orientation de la manette. Les LED ont été placées à des endroits optimaux pour garantir une détection précise, quelle que soit la direction vers laquelle la manette est orientée. [Et le couvercle des manettes est même fabriqué avec un matériau qui] transmet la lumière infrarouge émise en interne pour suivre le mouvement de la manette".

La vidéo de démontage de Sense montre également les cinq capteurs tactiles capacitifs de la manette, un aperçu du composant de déclenchement adaptatif (qui fonctionne comme sur le DualSense), et même que de minuscules icônes de boutons PlayStation sont en relief.

Le suivi oculaire du casque

Autre vidéo, celle de Takamasa Araki, le concepteur principal du PSVR2 (et du premier PSVR). Cet ingénieur de talent a démonté l'avant du casque et le bandeau. Vers la sixième minute, vous pouvez voir à quoi ressemble l'intérieur du casque lorsque vous tournez la molette de réglage de l'objectif. Surtout, la vidéo permet également d'en apprendre plus sur la fonction de suivi des yeux du casque. Comme l'a montré Araki, il y a une LED infrarouge autour de chaque lentille et une caméra infrarouge qui capture la lumière de la LED, et ces éléments fonctionnent ensemble pour suivre les mouvements de vos yeux et ainsi adapté l'affichage. C'est exactement ce que compte faire Apple avec son premier casque de réalité mixte.

Si ces vidéos sont très intéressantes, Sony avertit de ne pas essayer de démonter le casque vous-même, car cela entraînerait l'annulation de la garantie.



Le PSVR2 sera lancé le 22 février à 599 euros. En attendant, la PS5 est disponible sur Amazon.

