Le casque Sony WH-1000XM5 apporte le suivi de la tête, mais uniquement sur Android !

Avec l'AirPods Max, vous avez la possibilité d'avoir un Audio Spatial qui suit en temps réel les mouvements de votre tête pour proposer une immersion totale pendant que vous écoutez de la musique. Avec le casque Sony WH-1000XM5, on retrouve exactement la même expérience, mais cette fois-ci, les utilisateurs Apple ne pourront pas profiter de cette nouveauté !

L'Audio Spatial avec suivi du mouvement de la tête

Si vous cherchez un casque très haut de gamme avec un prix raisonnable (c'est-à-dire à moins de 350€), il y a l'excellent Sony WH-1000XM5, un casque qui vous proposera la réduction du bruit, la détection du bruit multiple, un diaphragme de 30 mm conçu sur mesure, une qualité audio exceptionnelle... Les amoureux de la musique savent qu'il est en général difficile de trouver mieux que les casques haut de gamme de Sony sur le marché.



L'une des dernières nouveautés du Sony WH-1000XM5, c'est l'intégration (via une mise à jour logicielle) de la prise en charge du suivi des mouvements de la tête pour l'audio spatial. Comme c'est le cas sur l'AirPods Max, si une musique ou un contenu vidéo est compatible, les utilisateurs auront la prise en charge des mouvements de leur tête pendant l'écoute en audio spatial.

Si dans l'ensemble, cela est une bonne nouvelle, c'est une déception pour les utilisateurs Apple qui possèdent ce casque, ils ne pourront pas en bénéficier. En effet, Sony a annoncé que cette nouveauté est pour le moment exclusivement réservée aux propriétaires de smartphones sous Android avec la version 13 au minimum.



Pourquoi cet absence de la part de Sony ? La marque ne communique pas officiellement à ce sujet, mais il est possible qu'Apple ait verrouillé une telle fonctionnalité avec iOS pour privilégier le suivi des mouvements de la tête en audio spatial avec ses AirPods. N'oublions pas un détail : le Sony WH-1000XM5 fait quasiment tout comme l'AirPods Max pour un prix divisé en deux. Autant dire que le casque fait déjà de l'ombre à l'AirPods Max et voir une telle fonctionnalité s'ajouter n'apporterait que des difficultés supplémentaires à Apple pour écouler les exemplaires des AirPods Max.

Parmi les autres nouveautés de la mise à jour 2.0.2 de Sony, on retrouve la prise en charge du codec Bluetooth LDAC. C'est une excellente nouvelle pour les possesseurs du casque, car avec cette nouveauté, ils pourront bénéficier d'une qualité audio supérieure et d'une plus grande flexibilité en termes de débits binaires (ce qui permettra d'avoir une connexion plus stable avec le téléphone dans tous les environnements).



Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.