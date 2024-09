PSVR2 : c'est déjà la fin pour le casque VR de Playstation

Sony ne s'est pas pleinement investi dans le projet PSVR2 et cela se paye cash. À peine un an après son lancement mondial, la société aurait décidé de suspendre sa production, faute d'acheteurs. Le PSVR2 est-il déjà mort ?

PSVR2 : quand la réalité prend le dessus sur le virtuel

Si la PS5 connaît un succès planétaire, c'est loin d'être le cas du PSVR2. Selon les informations de Bloomberg, Sony aurait stoppé la production de son casque de réalité virtuelle. Une décision forte qui s'explique bien évidemment par des ventes décevantes.



Depuis sa sortie en février 2023, il y a un an, le PSVR2 se serait écoulé à environ un million d'exemplaires, dont 600 000 en un mois et demi au lancement. Problème, PlayStation en aurait déjà fabriqué le double, soit deux millions. D'où l'arrêt brutal de la production, le temps qu'une quantité importante se vende.

Pour rappel, la société a licencié des centaines d'employés en ce début d'année 2024 et le secteur VR était l'un des plus touchés. Le studio spécialisé dans le domaine et basé à Londres à carrément fermer ses portes définitivement.



Malgré un tableau bien noir et un avenir qui semble plutôt sombre, le PlayStation®VR2 n'a pas dit son dernier mot. En fin d'année, il devrait enfin être compatible avec les PC. De quoi attirer une nouvelle clientèle, même s'il faudra bien plus pour retrouver le chemin du succès. Pourquoi pas une expérience VR sur GTA 6 en 2025 ? Ce sera quoi qu'il arrive le minimum pour commencer à inverser la tendance.